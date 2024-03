Elon Musk impazzito: ora lascia libero accesso a queste funzioni pro di X totalmente gratis | Con Twitter ve le sareste perse

X, il ‘giocattolo’ di Elon Musk, ha rivelato una nuova, fiammante, opzione; e non è un’innovazione trascurabile, quanto un’aggiunta importante, tecnologicamente fondamentale.

X, un tempo nota come Twitter, ha introdotto una nuova funzione; in via eccezionale era rivolta agli utenti a pagamento, ma ora è stata resa gratuita per tutti. Ci riafferma, va da sé, alla possibilità di fare video chiamate e chiamate via audio. Una funzione non dissimile, ad esempio, da Whatsapp.

La lieta novella è stata comunicata dall’ingegnere Enrique Barragan e confermata dal ceo di X Linda Yaccarino. Gli utenti che sono ‘free’, che non hanno un abbonamento Premium, potranno comunque effettuare chiamate video e classiche telefonate utilizzando la app di Twitter. Un game changer se non rivoluzionario, certo molto gradito.

Il vantaggio maggiore derivante dall’avere un abbonamento Premium consiste nell’avere un badge verificato, con la classica svista blu; i propri post vengono valorizzati, non oscurati; e in generale si gode di una visibilità se non raddoppiata, certo centuplicata. Si viene, in altre parole, messi in evidenza. Vi sono poi numerose migliorie tecniche; ad esempio la possibilità di modificare dei post, caricare video più o meno lunghi e riformattare il testo di partenza.

Quali novità da ‘X? Come bloccare e autorizzare le videochiamate

Ma come effettuare chiamate con X? Viene sfruttato un collegamento con l’API iOS CallKit, tramite cui le telefonate in arrivo giungono come una classica telefonata ds un amico o un collega. naturalmente su Twitter il rischio di essere chiamati da tutti è piuttosto alto (e altrettanto molesto).

Onde evitare di ricevere chiamate semplicemente da chi si segue, è possibile recarsi su Impostazioni e privacy, cliccare Messaggi diretti e modificare le opzioni di chiamata audio e video. E’ possibile selezionare solo i contatti presenti nella rubrica telefonica preesistente l’account Twitter, selezionare le persone che si seguono o singoli utenti. Oppure limitarsi agli utenti verificati con il badge blu. Nei casi più drastici è anche possibile disattivare l’interruttore ‘Abilita chiamate audio e video’ e rinunciare all’opzione nella sua interezza.

La procedura rientra nel piano di lungo periodo, più volte accennato da Passione Tecnologica, di Elon Musk di voler avere un’app omnicomprensiva, non solo messaggistica, ma acquisti online e fisici, gestione delle proprie finanze (cripto comprese, con ogni probabilità), fotocamera audio e video e così via. Simili app universali sono molto diffuse nell’estremo oriente, in particolare in Cina.