Lavastoviglie e pulizia veloce: ecco il segreto per fare in un attimo e tenerla sempre in ordine ed igienizzata | Risultati eccezionali

La lavastoviglie è entrata, ormai, di diritto tra quegli elettrodomestici che vengono utilizzati maggiormente ogni giorno nelle case italiane.

Ebbene sì, sono tantissime gli utenti che, a causa di impegni lavorativi o familiari, vanno sempre di corsa e non riescono a svolgere tutte le faccende domestiche, affidandosi ai vari elettrodomestici. Pensiamo, ad esempio, alla lavatrice o alla lavastoviglie che consentono di lavare indumenti, pentole, piatti, bicchieri, in meno tempo rispetto al lavaggio a mano e, soprattutto, senza alcuna fatica.

Inoltre, poi, consentono di avere anche consumi idrici minori. Il loro vero problema, però, è che sono ampiamente energivori. E lo è anche la lavastoviglie. Si, questo fantastico elettrodomestico incide moltissimo sulla bolletta della fornitura di energia elettrica. Nel corso del tempo, però, siamo riusciti a fornirvi alcuni trucchetti utili a ridimensionare di molto i suoi consumi.

Un altro problema di fondamentale importanza che riguarda la lavastoviglie è la sua pulizia. Si, perché molti pensano che sia un processo troppo lungo ed anche troppo difficile. E di questi tempi, in cui si và sempre di corsa, risulta molto difficile, poter stare dietro a pulizie che impegnano troppo tempo. Per quanto riguarda la difficoltà, sono molti quelli che pensano che lo sia a causa della sua forma.

In realtà, però, tutti questi utenti sbagliano. E la motivazione è molto semplice. Dovete sapere, infatti, che esiste un metodo molto veloce che consente a tutti di avere sempre una lavastoviglie perfettamente pulita, brillante, profumata ed igienizzata, in modo che sia super pronta ad affrontare le sfide quotidiani che tutti gli utenti le pongono dinanzi. Si tratta di un trucco segreto che vogliamo svelarvi.

Pulizia della lavastoviglie: risultati ottimali con zero sforzi.

La prima cosa da fare, però, è scegliere i prodotti giusti da utilizzare. Mettete assolutamente al bando la candeggina. Basterà, infatti, del sapone per i piatti, dell’acqua calda, ma anche aceto e bicarbonato. Inoltre, armatevi di panni in microfibra e di spazzolini e stuzzicadenti. Ovviamente, però, prima di iniziare la fase di pulizia della lavastoviglie, non dimenticate di indossare i guanti.

Per iniziare bisogna togliere tutti i cestelli, anche quelli delle posate e, ovviamente, anche il filtro. Vanno messi in acqua calda ed aceto per mezz’ora . Il filtro, poi, trascorso questo tempo, va pulito con uno spazzolino, mentre per i cestelli basta un panno morbido. Svuotato l’elettrodomestico bisogna lavare tutte le parti interne. E lo so dovrà fare con acqua e sapone.

Gli irroratori vanno controllati e, per eliminare il cibo presente, munitevi di spazzolino e stuzzicadenti. Ed ora è la volta dell’aceto e del bicarbonato di sodio. Metteteli in un contenitore adatto al lavaggio in lavastoviglie ed avviare un programma a temperatura alta. In questo modo, la lavastoviglie risulterà perfettamente pulita, igienizzata e potrete dire addio a tutti i cattivi odori presenti.