Nothing Phone (2): stavolta è tutto vero, molto meglio dei rumors e quello che nei precedenti mesi hanno mostrato | Un sexy phone

Il Mobile World Congress di Barcellona, quest’anno, è stato davvero ricco di attrazioni e nuovo dispositivi che arriveranno sui mercati a breve.

C’è un’azienda che è stata una delle più propositive durante questa che è la fiera più importante al mondo e che si tiene sin dal 1987. Parliamo di Xiaomi che ha presentato la sua auto elettrica ed altri dispositivi per la Smart Home davvero interessanti. Ma questo è un altro discorso. Da sempre questa fiera mondiale ha rappresentato per tutti, dalle aziende ai provider, fino agli appassionati ed agli utenti, un punto di riferimento.

Un riferimento a quelli che è il mondo del mercato mobile. Ed anche quest’anno ecco spuntare tanti diversi dispositivi fantastici che non hanno fatto altro che fare aumentare i livelli di ansia in attesa del loro lancio sul mercato internazionale. Tra questi, non si può certamente non menzionare il nuovo smartphone Nothing. Si, perché, dopo un gran parlare nei mesi scorsi, è finalmente stato presentato al grande pubblico in anteprima internazionale.

Già dai rumors che sono venuti fuori in questi mesi, si è potuto appurare che si trattava di un device che avrebbe fatto innamorare molti. Ora, con la sua presentazione ufficiale si è capito ancora di più. E possiamo dire che si tratta di un device ancora migliore rispetto a quello che era venuto fuori fino ad ora. Sarà uno smartphone da fare girare la testa a parecchi che andrà ad inserirsi, con prepotenza, sui mercati internazionali.

Ecco a voi il Nothing Phone (2a): uno smartphone Android dal design impressionante!

Lo abbiamo già accennato, ma sentiamo il bisogno di ribadirlo. Questo nuovo smartphone è molto, ma molto meglio di quello che è venuto fuori, da indiscrezioni e notizie in fuga, negli ultimi mesi. È la prima volta che si è contenti che i rumors abbiano, in parte, toppato. Ovviamente, tutto è stato corredato da fotografie ed immagini condivise dalla stessa azienda che li sviluppa e li produce.

Come ben sapete, si potranno vedere le componenti interne del dispositivo dalla sua scocca posteriore. E già questa è una grandissima innovazione rispetto agli altri device competitor. La serpentina sulla parte inferiore è interrotta, nella parte superiore da un cerchio al cui interno troverete il comparto fotografico dello smartphone. Sarà sporgente. E questo perché, secondo l’azienda stessa, andrà a tenere a bada l’equilibrio e la sicurezza dello smartphone quando viene poggiato su una superficie piana.

In più, c’è da dire che la posizione delle fotocamere posteriori, è centrale per fare sì che tutti gli obiettivi non vengano accidentalmente coperti dagli utenti con le dita delle loro mani. Arriverà al grande pubblico con un chip Mediatek Dimensity 7200 Pro che sarà aiutato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il display sarà un OLED Full HD+ da 6,7 pollici.

La fotocamera posteriore avrà un sensore da 50 MP con un sensore ultra grandangolare. Per quanto riguarda, poi, la batteria questa sarà da 5000 mAh. Al momento, però, sono sconosciuti i costi ai quali verrà proposto questo nuovo dispositivo. Quel che è certo, però, è che bisognerà attendere ancora pochissimo tempo per saperlo e per conoscerlo di persone. Si, perché ci sarà un evento mondiale di presentazione il prossimo 4 marzo.