Google Pay: comodo ma non per tutti | Chi non può utilizzarlo

Google Pay offre un modo semplice e veloce per pagare in negozi, app e siti web. Ma non tutti possono utilizzarlo.

Google Pay rappresenta una rivoluzione nel modo in cui gestiamo i nostri pagamenti quotidiani. La piattaforma di pagamento digitale, nata dall’unione di Android Pay e Google Wallet nel 2018, offre un’esperienza rapida, efficiente e sicura per i pagamenti online. Tuttavia, non tutti possono godere dei vantaggi offerti da questa innovativa tecnologia. Scopriamo quindi come funziona questo servizio e chi è che potrebbe trovarsi in difficoltà nell’utilizzo di Google Pay.

Che cos’è e come funziona Google Pay?

Google Pay è il portafoglio digitale che raggruppa in un’unica applicazione carte di credito e bancomat dell’utente. Google Pay è quindi un modo semplice e veloce per pagare in milioni di posti, fare acquisti su Google Play Store (app a pagamento o add-on di applicazioni già scaricate in precedenza), negozi fisici, siti di e-commerce e store online e aggiungere carte fedeltà e gift card.

Nei negozi fisici, per pagare i tuoi acquisti con Google Pay, ti basterà avvicinare il telefono al terminale POS contactless. Nelle app e sui siti web invece, dovrai solo scegliere Google Pay come metodo di pagamento.

Google Pay è sicuro?

Si, Google Pay utilizza una delle infrastrutture di sicurezza più avanzate al mondo per proteggere i tuoi dati di pagamento. Quando paghi nei negozi, Google Pay non condivide il numero della tua carta di credito con il negoziante.

I requisiti per utilizzare Google Pay

Per utilizzare Google Pay, devi avere:

un dispositivo Android con versione 5.0 o successiva o un dispositivo iOS con versione 7.0 o successiva;

un account Google ;

; una carta di credito o di debito.

Chi non può utilizzare Google Pay?

Se da un lato Google Pay è accessibile praticamente a tutti, dall’altro coloro che possiedono dispositivi più datati potrebbero trovarsi esclusi.

Oltre a una connessione internet stabile, necessaria per aggiungere le carte di pagamento e completare le transazioni, per utilizzare Google Pay è infatti necessario possedere uno smartphone dotato di tecnologia NFC (Near Field Communication), fondamentale per effettuare pagamenti contactless nei negozi fisici, che potrebbe però non essere presente su tutti i dispositivi più vecchi.

Di conseguenza, se il tuo dispositivo non è dotato di questa tecnologia, purtroppo, non potrai sfruttare appieno le potenzialità di Google Pay.