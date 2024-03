Forno e cucina: questo elemento essenziale ha una collocazione ben precisa ma molti lo sbagliano | Ecco il perchè

Il forno in cucina è uno di quegli elettrodomestici che sono divenuti, ormai, oggigiorno, indispensabili nelle abitazioni ti tutte le famiglie italiane.

Permette di cuocere svariate pietanze senza dover impegnarsi molto e senza faticare. Farà tutto lui, mentre ci si può dedicare a svolgere altre mansioni. Ovviamente, però, così come lo sono gli altri elettrodomestici presenti, anche il forno è molto energivoro ed il suo peso in bolletta si fa sentire e come. E di questi tempi, non è un bene consumare molta energia elettrica a causa dei costi all’interno delle bollette.

Si finisce con l’avere delle fatturazioni da capogiro e, ovviamente, di conseguenza, con sborsare cifre considerevoli. Lo sappiamo tutti, viviamo in un contesto di crisi economica e sociale senza precedenti. Ma, anche se si tratta di un argomento scottante, non vogliamo parlarvi di questo. Si, perché quando si parla di forno, ci sono anche altre considerazioni da fare, anch’esse molto importanti.

Ed una di queste è il suo posizionamento all’interno della cucina. Non tutti sanno che si tratta di qualcosa di fondamentale per l’economia della cucina. La sua posizione incide molto sul modo di svolgere i compiti all’interno di questi ambiente dell’abitazione. E sono molti coloro i quali sbagliano a scegliere dove posizionarlo. Per questo motivo vogliamo darvi dei consigli che vi risulteranno utilissimi.

Ecco come posizionare il vostro forno in cucina senza commettere errori!

In realtà, c’è da dire che non esiste un solo modo per mettere il forno al posto giusto. Ce ne sono diversi e tutti sono funzionali. La cosa importante da valutare sono gli spazi dell’ambiente in cui verrà inserito. In base a questi, in base alla sua grandezza, ci sono dei canoni da tenere bene a mente e, di conseguenza, rispettare. Innanzitutto, se non si possiede una cucina lineare, ma che fa angolo, bisogna andare a formare un triangolo.

In pratica, forno e fornelli, lavandini e lavastoviglie, e frigoriferi devono essere i vertici di questi triangolo e permettere movimenti agevoli a chi li deve utilizzare. E questo è assolutamente fondamentale. Come ben sapete, poi, potrete inserire il vostro forno in una colonna bassa. In pratica, al disopra di questi elettrodomestico avrete un ripiano sul quale potrete pigliare qualsiasi cosa. E sotto di esso, potrete optare per un cassetto grande o due cassetti più piccoli.

In questo modo, avrete più spazio per la vostra dispensa. Ovviamente, però, c’è anche la colonna forno alta. Qui potrete inserire, al disopra o al di sotto del forno elettrico, anche il forno a microonde. In più, avrete a disposizione un vano grandissimo in alto da utilizzare come dispensa. E sotto il forno avrete un vano in cui conservare oggetti, utensili o altro di cui avrete bisogno. Diverso il caso in cui avete una penisola in cucina.

Potrete, quindi, optare, per recuperare quanto più spazio possibile, per il piano cottura sulla penisola stessa e per il forno in una colonna alta. Insomma, le varianti possibili sono tante. Il posto in cui posizionare il forno, va scelto in base allo spazio ed al tipo di cucina in possesso. Fate molta attenzione a questi consigli in modo da non trovarvi ad utilizzare qualcosa di poco funzionale rispetto alle vostre esigenze quotidiane.