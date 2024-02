Windows 10: disponibile il download gratis | Come scaricarlo gratis in sicurezza

Windows 10 download: la guida passo-a-passo per ottenere il sistema operativo Microsoft senza rischi e a prezzi vantaggiosi.

Finalmente hai deciso di aggiornare il tuo PC a Windows 10? Oppure devi formattare il PC e non trovi più il dischetto d’installazione? Niente panico! Scaricare Windows 10 è facile e sicuro, e in questa guida ti mostreremo come farlo passo dopo passo.

Windows 10 download: costi e requisiti

Prima di procedere con il download di Windows 10, è essenziale conoscere i requisiti minimi e i costi associati a questo sistema operativo. Vediamoli insieme.

Requisiti minimi

Assicurati che il tuo PC soddisfi i requisiti minimi di sistema per Windows 10: processore da 1 GHz, 2 GB di RAM (4 GB consigliati), 32 GB di spazio su disco (64 GB consigliati) e una scheda video compatibile con DirectX 9 o versioni successive.

Costo

Il download di Windows 10 è gratuito, ma per attivare il sistema operativo è necessario acquistare una licenza. Il costo ufficiale varia a seconda della versione: Home, Pro e Pro for Workstations, con prezzi che partono da 145 euro.

Tuttavia, esistono delle alternative per ottenere Windows 10 a prezzi più convenienti rispetto a quelli di listino. Alcuni siti, infatti, offrono licenze originali al 100% a tariffe scontate, grazie all’acquisto e alla rivendita di licenze inutilizzate da parte di aziende che sono passate a servizi in abbonamento. Un sistema totalmente legale che permette di risparmiare senza compromettere l’autenticità del prodotto.

Come fare il download di Windows 10

Per scaricare Windows 10 in modo sicuro, collegati al sito Web ufficiale di Microsoft, clicca su “Scarica ora lo strumento” e attendi il completamento del download. Una volta completato il download del programma, eseguilo come amministratore e accetta le condizioni di licenza. Poi scegli l’opzione “Aggiorna il PC ora” e clicca su “Avanti”.

Lo strumento scaricherà e installerà Windows 10 sul tuo PC. Al termine dell’installazione, segui le istruzioni sullo schermo per configurare il sistema operativo.

Windows 10: come scaricarlo in modo sicuro

Vediamo infine insieme alcuni consigli utili per scaricare Windows 10 in modo sicuro :

Scarica Windows 10 solo dal sito web ufficiale di Microsoft.

solo dal sito web ufficiale di Microsoft. Diffida da siti web che offrono download gratuiti di Windows 10 . Potrebbero contenere malware o virus.

. Potrebbero contenere malware o virus. Acquista la tua licenza di Windows 10 solo da fonti affidabili.

Ora che hai tutte le informazioni necessarie, sei pronto per scaricare Windows 10 sul tuo PC!