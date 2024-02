Test della Personalità: questa prova immediata dice subito chi sei e qual è la tua indole | Bastano pochi secondi per profilarti correttamente

I test della personalità suscitano, anche in questi tempi moderni, un’intensa curiosità, un sensazionalismo facile da divulgare. Si tratta di immagini e domande sulle quali speculare appare naturale.

A chi non piacciono i test della personalità? Sono frizzanti, interessanti, spiritosi. Chiunque ama ‘ritrovarsi’ in un’immagine dal doppio valore simbolico, rispecchiarsi in un test grafico di qualche genere. Non deve sorprendere; c’è un irresistibile elemento ludico nell’insieme. Sono cose che piacciono e piacciono molto.

Di solito vengono utilizzati nell’ambito psichiatrico, quali test di Rorschach, ma sono rapidamente passati all’ambito della cultura pop. Naturalmente gli aggettivi ‘positivi’ si sprecano, quelli negativi sono assenti; in questo genere di giochi tutti si riscoprono, in un modo nell’altro, gente brillante, dal fiuto infallibile per un determinato compito, dalle attitudini geniali.

Insomma, se la psicologia è una scienza, non lo sono certo i test di personalità compilati online. Consideriamoli quali sono: giochi, test, divertissement senza pretese. Non c’è nulla di male nel ‘giocare’ a essere psicologi; ricordando però che, oltre all’elemento ludico, non c’è assolutamente nient’altro. Altrimenti la popolazione sarebbe composta di piccoli geni, di personalità inevitabilmente creative e brillanti.

Una delle classiche tecniche, in questo contesto, prevede di osservare un’immagine raffigurante una chiave mescolata con una lampadina elettrica. La si osserva, preferibilmente a lungo, e infine si comprende se chi la guarda è un soggetto introverso o estroverso, tranquillo o eccitabile. Senza, lo ribadiamo, pretese di scientificità.

Il gioco dell’immagine: è (sempre) una questione di prospettive

Cosa succede quando una persona si identifica con una chiave? Si tratta di una persona tendenzialmente calma, riflessiva, molto placida. Cerca di evitare i conflitti, gli scontri d’ogni genere; insomma una buona persona. Quando c’è un diverbio, si chiede come risolverlo; e preferisce non arrabbiarsi, non essere litigioso.

Se invece avete visto una lampadina, si è una persona molto socievole; aperta e conciliante. L’essere cordiale con tutti, la facilità con la quale si intrattiene una conversazione appare essere l’elemento dominante delle persone che scelgono la lampadina elettrica. Difficile che una persona del genere rimanga silente a lungo.

Se volessimo sintetizzare: la chiave è gentile e solitaria, la lampadina è una persona di grande esperienza e con tanti amici. Ora non rimane che scoprire altre immagini sulle quali sperimentare simili ‘giochi’. Sempre ricordando che no, non si tratta né di scienza, né di un esperimento attendibile.