Italia vessata dal maltempo: “Ci dobbiamo preparare al peggio” e così arriva l’allarme Tornado come negli USA | Ecco dove e quando potrebbero arrivare

Ormai, il clima sta cambiando e non si tratta affatto di una delle tantissime frasi fatte che si pronunciano ogni giorno in merito.

E l’Italia non è affatto esente da questa problematica. Anzi, in Europa è quella che ha subito maggiormente gli effetti di un cambio del clima negli ultimi decenni. Le estati sono diventate sempre più infuocate con feroci incursioni del tanto temuto anticiclone africano al quale si affibbiano numerosissimi nomi, ogni qualvolta si ripresenta.

Anche la frequenza delle precipitazioni è totalmente cambiata. Pensiamo al fatto che, molto spesso, si è gridato alla siccità nel nostro paese ed in particolar modo in alcune zone ben precise che non sono soltanto quelle situazione nel nostro Sud. Per non parlare, poi, degli inverni che stanno diventando sempre più miti, facendo desiderare a tutti la neve.

Sì, quella coltre bianca che ammanta tutto ciò che trova sul suo cammino, donando paesaggi da favola è sempre più un miraggio in Italia. Insomma, bisogna fare i conti con il cambiamento climatico in atto che è frutto anche e soprattutto di tutti i comportamenti sbagliati degli esseri umani. Ora, però, il gioco sta diventando davvero duro.

Sì, perché il Cnr, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha avvisato tutti che, nel nostro Paese, c’é un alto rischio di andare incontro ad eventi estremi. In particola modo, a far maggiore paura sono i tornado. Sì, proprio come gli Stati Uniti d’America. E’ un clima che si sta tropicalizzando e le conseguenze saranno davvero super catastrofiche.

L’incubo sta diventando realtà: l’allarme è alto e bisogna prepararsi al peggio.

Questa è la sintesi di ciò che dovremmo aspettarci sempre di più col passare del tempo. Bisogna abituarsi ad eventi meteorologici estremi, con i quali, sebbene controvoglia, bisognerà convivere nei prossimi anni. In realtà, il pericolo inizierà a breve, anzi, a brevissimo. Sì, perché dopo un inverno molto mite su gran parte dell’Italia, ci stiamo avvicinando alla primavera e, soprattutto, alla prossima stagione estiva.

Questi eventi estremi, come i tornado, hanno tante forze scatenanti. Una di queste è sicuramente il cambiamento climatico. Ma bisogna anche mettere in conto la temperature del mare sulla sua superficie. Questa va sempre più crescendo. E le regioni italiane più colpite da questi eventi meteo estremi sono quelle della fascia tirrenica.

Ed in particolare saranno quelle centrali come il Lazio o la Toscana. Ma bisogna anche attenzionare, e non poco, anche la Puglia e tutta la Pianura Padana. Certo, non è possibile stabilire con certezze se, come e quando, questi tornado si abbatteranno sulle coste italiane, ma bisogna stare in allerta, soprattutto dopo periodi di gran caldo che vengono seguiti da periodi di instabilità. L’energia è alta e darà vita sempre più frequentemente a problemi del genere.