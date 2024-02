Apple vuole il suo riscatto: dopo il presunto flop del Vision Pro ora annuncia l’iPhone che si indossa al dito | Molto più di uno smart ring

Ebbene sì, il periodo che sta vivendo Apple ultimamente, a detta di molti esperti del settore, non è affatto dei migliori, anzi, molti la ritengono irriconoscibile.

Il metro di riferimento per questi assunti sta proprio negli ultimi device lanciati. Parliamo degli Apple Vision Pro,arrivati al momento soltanto sul mercato degli Stati Uniti d’America. L’attesa per questi dispositivi unici era alle stelle fino allo scorso mese e, nella prima settimana, ne sono stati venduti centinaia di migliaia di esemplari. E gli utenti hanno dovuto sborsare una cifra davvero esorbitante.

Purtroppo, però, sono molti coloro i quali stanno praticamente effettuando il reso di questi Visori, dato che l’esperienza di utilizzo non è affatto delle migliori. E sono tantissimi che hanno etichettato i Vision Pro come un vero e proprio flop che fa eco a quelli che sono stati i problemi, assurdi, riscontrati e segnalati da utenti es esperti di sicurezza informatica dal mese di settembre dello scorso anno fino a pochissimi giorni fa.

Possiamo dire che questi ultimi mesi siano stati una vera e propria catastrofe per gli utenti Apple e per la società stessa. E la tragedia è iniziata con l’arrivo di iOS 17 e con le vulnerabilità riscontrate in esso sin dall’inizio. L’ultima è di questi giorni, grazie alla quale, un trojan è arrivato ad infettare gli iPhone. Nonostante l’azienda guidata da Tim Cook sia sempre all’opera per offrire i più alti standard di sicurezza, ultimamente ha delle difficoltà.

Ecco perché, adesso, sta pensando ad un iPhone completamente diverso dal solito. No, non si tratta di un pieghevole, nonostante sia un’idea in piena fase di sviluppo. Ma si tratta di un dispositivo indossabile senza eguali che garantirà numerosissime funzionalità già conosciute e ne porterà in dote di altre. Insomma, pare proprio che Apple voglia sbalordire gli utenti e scusarsi in questo modo con loro.

Ecco l’iPhone da mettere al dito!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Ed in molti pensano che possa arrivare anche molto presto, più di quanto si possa immaginare. Avrà la forma di un anello l’iPhone del futuro. Apple così si metterà in gioco in un altro settore che, al momento, vede ai vertici sempre la multinazionale sudcoreana Samsung. Saranno sempre loro i protagonisti di una lotta che dura, ormai, da tantissimi tempo.

C’è da dire che l’azienda di Cupertino abbia, nel corso degli anni, depositato diversi brevetti circa un suo anello smart. Eppure, non ne ha mai prodotto uno. Ora che Samsung sta per lanciare il suo, invece, pare che anche Apple voglia stupire i suoi utenti. Sono molti quelli che sostengono che sarà qualcosa di davvero fantastico e che farà dimenticare alcuni dispositivi dell’ecosistema dell’azienda fondata da Steve Jobs.

In particolar modo, dovrebbe fare dimenticare gli smartwatch dato che si tratta di dispositivi molto simili che andranno, oltre a ricevere ed inviare telefonate e messaggi, anche a monitorare parametri vitali e quelli relativi alla qualità del sonno degli utenti. In un periodo in cui esistono già alcuni dispositivi del genere, Apple vuole assolutamente entrare a fare parte di questo mercato con un suo device. E a noi non resta altro che attenderlo!