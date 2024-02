Amazon che affari questo mese: ecco i 10 migliori prodotti per ogni categoria a prezzi stracciati | Sono per tutte le tasche e tutti gli utilizzi

Amazon può offrire, a sorpresa, oggetti tecnologici davvero interessanti; gingilli unici nel proprio genere.

Non necessariamente televisori maxi formato, computer degni della NASA, stampanti ultimo modello; vi sono infatti tanti gadget alla portata di tutte le tasche, pronti a essere acquistati come regali agli amici, i parenti o – perché no – a voi stessi.

Vediamo allora insieme dieci possibili oggetti acquistabili su Amazon, dieci chicche uniche nel proprio genere. Al primo posto, per coloro che hanno difficoltà a organizzare i cavi di usb, caricabatterie e via dicendo, tornano utili le fascette auto chiudenti; efficaci, sportive e con una presa frema. Usano il velcro onde garantire una presa ferrea.

Troviamo poi una fascetta, di neoprene, da inserire sulle tazze usa-e-getta che danno i rivenditori di strada; un ottimo modo per renderla riconoscibile ed evitare di rimediare dolorose scottature dal proprio tè o caffè prediletto. Usa – di nuovo – il velcro, è disponibile con più colori e ha una parte interna isolata contro il calore.

Per chi ama panini, sandwich e hamburger e magari li offre spesso in famiglia, ai propri figli o nipoti, è utile e simpatico utilizzare un ‘burger holder‘, un porta panino. Permette di mantenere in equilibrio l’hamburger in posizione verticale; è davvero utilissimo onde evitare che maionese, ketchup e altre sostanze macchino il proprio vestito. Sono a propria volta facili da pulire e gestire. L’aglio e la cipolla possono essere sostanze difficili da pulire in maniera efficace, senza impregnare il vestito o scoppiare a piangere; però su Amazon si può trovare un simpatico vampiro che macina per nostro conto l’aglio, riducendolo a quei pezzetti perfetti per la cucina.

Dieci oggetti utilissimi su Amazon, vediamone insieme alcuni esempi

Vi sono poi i guanti anti taglio, solitamente di metallo; perfetti per proteggersi dal farsi male mentre si tagliano le verdure e la carne. Si tratta di guanti con anelli di maglia, simili a quelli medievali; permettono di velocizzare grandemente le proprie operazioni in cucina. Passando all’ambito degli smartphone risulta particolarmente utile la ‘postazione’, di plastica e alluminio trasparente, per il proprio smartphone; economica, elegante e robusta. Ottima per le lunghe sessioni.

Amate il cibo giapponese? Amate il pesce? Perché non avvicinarsi alla nobile arte del Sushi con un kit di preparazione. Comprende tutto il necessario, rigorosamente di legno di qualità. Per coloro che invece devono prendere appunti e/o in generale segnarsi quanto fare ogni giorno, è consigliabile una grande ed economicissima lavagna. Ottima anche per il brainstorming.

Se siete invece lettori, Amazon ha un gran numero di simpatici gadget, di segnalibri l’uno più inventivo dell’altro. Noi amiamo in particolare quelli che riproducono una pianta che cresce; solitamente una bella pianticella verde tra le pagine d’un libro. Infine, per chi invece è attivo nell’ambito dei piccoli negozi e delle imprese, è sempre utile comperare penne anti contraffazione. Facili da usare ed efficaci.