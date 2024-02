Fondi di caffè, una risorsa utilissima: così valgono oro per la tua casa | Rimpiangerai di averli buttati fin ora

Diciamoci la verità, bere una tazza di caffè al mattino è una delle routine quotidiane che danno carica a cui non si riesce proprio a dire basta!

Che sia preparato con la moka o grazie alle macchine per il caffè, in cialde o in polvere, la cosa importante è sentire, al proprio risveglio, quel profumo insostituibile al mattino. Certo, non si beve solo appena svegli. C’è chi ne ha bisogno durante tutto l’arco della propria giornata. Sono molti che si tengono svegli durante lo studio o il lavoro in questo modo. E c’è anche chi non perde occasione per bere del caffè al bar con amici.

Insomma, ogni scusa è buona per non rinunciarci, non credete? Ma pensiamo a quello fatto in casa. Dopo averlo preparato e bevuto, resta sempre la posa del caffè. Certo, potreste dire che l’utilizzo delle cialde non ha questo problema, perché vanno gettate nell’umido. Il caffè resta sempre. È nelle cialde. E dovete sapere che non andrebbe mai gettato via. Si, perché si tratta di qualcosa di molto, ma molto utile.

Potremmo anche etichettare i fondi del caffè come delle risorse da poter utilizzare nella vostra abitazione in più modi, diversi l’uno dall’altro. Per questo motivo, abbiamo realizzato una mini guida al loro utilizzo, in modo che possiate avere contezza di ciò che vi siete persi fino ad ora gettandoli nella pattumiera. Non riuscirete a comprendere perché lo avete fatto fino ad ora.

Fondi del caffè: ecco come utilizzarli. Saranno un vero e proprio aiuto in casa.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Una volta scoperte le loro proprietà non ne potrete più fare a meno, né in casa, né nel caso in cui avete un giardino di pertinenza. E partiamo subito da questi ultimi. Prima di darlo, però, bisogna sapere che i fondi del caffè sono ricchi di antiossidanti e minerali. Per questo motivo sono un ottimo concime da utilizzare sia insieme al composto sia da soli.

Inoltre, se avete un orto e volete che le lumache non lo invadano, non dovrete fare altro che spargere i fondi del caffè lungo i suoi confini. Dovete sapere, però, che, come abbiamo avuto già modo di accennare, i fondi del caffè possono essere utilizzati nell’abitazione sia per pulirla che per profumarla. Si, avete capito benissimo. Potrete avvalervi del.loro aiuto per rendere la vostra abitazione linda e pinta.

Ma in che modo è possibile tutto questo? Beh, si tratta di qualcosa di veramente molto, ma molto semplice! I fondi del caffè sono utili per.rimuovere anche lo sporco più ostinato con l’ausilio di una spugnetta e, nei casi più gravi, anche di un po’ di acqua. Inoltre, poi, anche le pentole potranno essere pulite col caffè. Si, ma questa volta, mischiato a del sapone per piatti in modo da ottenere un composto omogeneo da utilizzare.

Inoltre, potrete utilizzare i fondi del caffè asciutti per profumare il frigorifero o gli armadi. In quest’ultimo caso, vanno messi in un sacchetto prima. Infine, vi diciamo che riescono anche a tenere lontani degli insetti. Parliamo delle formiche. Basta metterli nel punto esatto in cui avviene la loro invasione ed il gioco è fatto. Potrete, finalmente, così dormire sonni tranquilli senza utilizzare prodotti chimici nocivi!