Mutazioni climatiche: non sarà il caldo o altre cause ad ucciderci ma lo smog e l’inquinamento | Ecco l’azione indiretta che tutti stanno valutando ma letale

Si parla molto spesso di cambiamento climatico e delle conseguenze sugli eventi atmosferici di questo e, ovviamente, sul territorio e la popolazione.

Stiamo notando da un po’ di anni, ormai, che le estati sono sempre più calde con tantissime irruzioni del temutissimo anticiclone africano che, purtroppo, sembra trovarsi a proprio agio alle nostre latitudini. Ci si è dimenticati, ormai, delle estati gradevoli che hanno accompagnato tutti fino agli anni novanta del secolo scorso. L’anticiclone delle Azzorre è sempre più timido e sembra impaurito da quello africano.

Per non parlare, poi, dell’inverno. Si, negli ultimi anni difficilmente si raggiungono temperature fredde e la neve sta facendo sempre meno capolino nel nostro paese, anche in quelle zone dove c’è sempre stata. Le piogge scarseggiano, il vento latita. E ci si ritrova sempre di più dinanzi ad eventi meteorologici estremi come piogge torrenziali, alluvioni, tornado. Questi mettono a serio rischio l’incolumità di tutti.

Purtroppo, però, non c’è solo il clima totalmente cambiato a fare paura a tutti. C’è anche altro e l’allarme è davvero altissimo. In pratica, possiamo dire che sia la diretta conseguenza del cambiamento climatico in atto nel nostro paese. Ed a lanciare l’allerta è stata ENEA, l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Bisogna assolutamente cambiare rotta.

È questo il monito che arriva dal responsabile del Laboratorio sull’inquinamento atmosferico del Dipartimento sulla sostenibilità di Enea. A fare paura sono i risultati relativi al monitoraggio dell’inquinamento atmosferico nel nostro paese che sta facendo tantissimi morti ogni anno e che pone l’Italia in vetta a questa nefasta classifica europea.

Smog ed inquinamento uccideranno tutti a causa del cambiamento climatico.

Ebbene sì, non sarà il caldo che sarà, comunque, sempre più asfissiante a dar filo da torcere ai cittadini italiani. Questo sarà sempre insopportabile, ma non sarà la causa di un enorme numero di morti. Il tutto sarà ascrivibile alla quantità assurda di smog ed inquinamento presente nel nostro paese a causa, questa volta si, della mutata situazione climatica. Ma come è possibile una cosa del genere?

Beh, in realtà, la risposta è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Innanzitutto, bisogna dire che il monitoraggio della situazione drammatica non è fatto solo da Enea, ma anche dall’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale. Il cambiamento climatico in atto, con sempre.meno piogge e sempre meno vento, fa si che l’aria ristagni, soprattutto sulle grandi città.

Ciò significa che l’inquinamento e lo smog non vengano dissolti e che, anzi, si formino in atmosfera. Le concentrazioni, quindi, di agenti nocivi diventano alte, anzi altissime. Ed è questo che fa maggiormente paura a tutti gli esperti impegnati nella ricerca di sistemi in grado di distruggere tale problematica o quantomeno ridurla. Pensate che in Italia ben 80 Milà morti all’anno sono causate proprio da.smog ed inquinamento.