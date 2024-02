Apple lancia un disperato appello su Internet e Social: ” Smettete di farlo, è assurdo” | Svelato come un falso mito sta distruggendo milioni di dispositivi

Dopo i tantissimi problemi riscontrati e segnalati dagli utenti e che hanno messo in cattiva luce Apple, eccone altri a destabilizzare l’ambiente.

Questa volta, però, a causarli sono i possessori di iPhone stessi. Si, avete capito benissimo ed Apple ha suonato la carica sia su internet che sui Social. Questo perché ci sono dei comportamenti scorretto che vanno a minare il corretto funzionamento dei dispositivi. Quindi, non c’è bug né c’è vulnerabilità che tenga in questo momento. Certo, non si può non pensare a cosa sia accaduto da settembre scorso fino a pochissimi giorni fa.

Le problematiche ci sono state e non sono state nemmeno poche. E tutto è dipeso da iOS 17 che, appena arrivato, ha dato filo da torcere a tutti, dagli utenti, agli esperti del settore ed all’azienda stessa. Parliamo delle vulnerabilità di fine settembre che, secondo gli esperti, sono state anche sfruttate dagli hacker. Ma anche dei vari bug che portavano a problemi ormai noti a tutti.

Le batterie degli iPhone 15 si scaricavano velocemente e, poi, questi device si spegnevano di notte all’improvviso ed al.mattino gli utenti li trovavano spenti. E come non parlare del loro surriscaldamento che faceva sì che non potevano essere tenuti tra le mani dai loro possessori. In particolar modo, ad avere la peggio erano le versioni Pro e Pro Max della nuova generazione di melafonini.

Ultimamente, poi, è arrivato il trojan sviluppato proprio per iPhone che, sfruttando l’ennesima vulnerabilità, ruba tutto, dai dati bancari ai contatti e finanche il FaceID. Insomma, i problemi c’erano e ci sono. Ma ora si è sollevato un polverone a causa di un comportamento scorretto della maggioranza dei possessori di iPhone. Ed ecco che l’azienda guidata da Tim Cook ha voluto chiarire la situazione.

Stop. Questo comportamento: Apple dice no con voce ferma!

Ebbene sì, non tutti i problemi sono ascrivibili all’azienda di Cupertino. Molto spesso, infatti, sono proprio gli utenti a causarli. Ed è una consuetudine del genere che, di solito, si mette in pratica, a destare le maggiori preoccupazioni da parte di Apple. Parliamo del caso di un iPhone bagnato e dei metodi per porre rimedio a questa situazione. Innanzitutto, Apple sostiene che non bisogna affatto asciugarlo con un phon. È scorretto.

Ma ciò che più fa andare su tutte le furie l’azienda è il fatto che gli utenti lo ripongono in un sacchetto chiuso contenente del riso crudo. Dovete sapere che, non solo non ha alcuna proprietà di asciugatura, ma il riso può anche andare a danneggiare irrimediabilmente il vostro iPhone. È una irati a altamente sconsigliata. Apple ha voluto così sfatare un falso mito che andava avanti da tanto, anzi troppo tempo.

Ovviamente, oltre il minuto, l’azienda ha offerto anche dei rimedi funzionali, funzionanti e, soprattutto, non deleteri. Basterà, in primis, battere lo smartphone sul palmo della propria mano per fare fuoriuscire l’acqua. Fatto ciò, bisognerà tenerlo.in un posto abbastanza ventilato almeno per trenta minuti. Ma se il danno è grave, bisognerà tenerlo in questo posto almeno per 24 ore. Solo trascorso questo tempo, si potrà rimetterlo sotto carica e capire l’entità del danno i tornare ad utilizzarlo.