Gemini, la super AI di Google non è ancora disponibile per l’Europa, ma con questo trucco puoi usarla lo stesso | Dirai addio a Chat GPT

Fino ad ora, a farla da padrona, tra le Intelligenze Artificiali è stata, senza ombra di dubbio, ChatGPT, il ChatBot sviluppato dall’azienda OpenAI.

Sin dal suo arrivo è stato oggetto di curiosità da parte di tantissimi utenti che, sin da subito, hanno voluto restare ed utilizzare i suoi servigi. E non importa se si fosse studenti, lavoratori, sviluppatori o semplici curiosi. Bisognava utilizzarla e basta. Molti studenti, così, l’hanno utilizzata per le loro ricerche o anche per farsi aiutare a risolvere problemi i di matematica. Gli sviluppatori, ad esempio, hanno chiesto di creare del codice semplice.

Ovviamente, però, gli utilizzi sono stati e sono ancora, nonostante tutto, i più disparati. Ma perché abbiamo scritto “nonostante tutto“? Beh, è davvero molto, ma molto semplice. Si, perché sono molti quelli che si son chiesti se fosse giusto o meno un utilizzo massivo delle IA. E tanti so o stati anche quelli che si preoccupavano del fatto che potesse vedere la privacy di chi la utilizzava. E questa preoccupazione non era soltanto loro esclusiva.

Anzi, anche il Garante per la privacy in Italia ha ritenuto opportuno vietare il suo utilizzo per le stesse motivazioni già accennate in precedenza. Dopo una attenta e veloce analisi, però, è ritornato sui suoi passi, per la gioia di quanti, ormai, erano abituati a fare tutto con l’ausilio di ChatGPT. Il suo avvento, però, ha innescato una vera e propria reazione a catena per accaparrarsi la migliore AI sul mercato.

Ci ha provato Microsoft, ci proverà Apple che, secondo numerosissime indiscrezioni, la presenterà a settembre sui nuovi iPhone.Tra quelle che, però, fanno maggiormente sul serio, c’è il colosso tech di Mountain View, Google. Questa, infatti, ha lanciato una nuova intelligenza artificiale. In realtà, possiamo parlare di qualcosa di super, iper fantastico, ma che ancora non è possibile utilizzare. O meglio, non si potrebbe. Ma noi conosciamo un trucco magico e vogliamo rivelarvelo.

Gemini è pronta ma ancora non fruibile: con questo trucco, magicamente,potrete utilizzarla già!

Ed è una novità davvero immensa. Si, perché Gemini, per tutti gli utenti Android, andrà a sostituire completamente l’assistente vocale Google. Per gli utenti in possesso di un device prodotto dalla società di Cupertino, invece, lo si ritroverà all’interno dell’app Google. Sul Play Store è già possibile visualizzarla, ma non è possibile scaricarlo. Attenzione, però, perché se siete curiosi, vi sveliamo come averla prima di tutti.

No, non serve una VPN, anzi, non basta! Non servirà a nulla. Ma la sua versione 1.0.605683889 è disponibile su Apk Mirror. Ebbene sì, si può scaricare direttamente da lì ed iniziare ad usufruire dei suoi servigi. Recatevi sul sito e scaricate l’Apk. Dovete sapere, però, che, al momento potrete utilizzarla solo in lingua inglese e che, ovviamente, non potrete più avere a disposizione l’assistente vocale di Google.

Quindi, anche quando andrete a pronunciare la fatidica frase Hey Google, non si aprirà più l’assistente, ma questa nuovissima applicazione che è pronta ad accompagnarvi ed aiutarvi da durante la vostra vita quotidiana. Ovviamente, potrete sempre tornare al caro vecchio assistente, selezionandoli dalle impostazioni dell’applicazione Gemini. Se fate questo cambio, però, non dimenticate di modificare la lingua dall’inglese all’italiano.