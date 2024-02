WhatsApp dice basta: ora niente più screenshot, la App li blocca ufficialmente | Non potrai più “rubare” niente

A volte, le novità, anche su WhatsApp, risultano essere scioccanti per tutti e quella di cui vogliamo parlarvi, rientra proprio tra queste.

Come ben sapete, di cambiamenti su WhatsApp ne sono arrivati tantissimi sia con miglioramenti a funzioni già presenti, sia con l’introduzione di numerosissime funzionalità tutte nuove e tutte funzionali alle esigenze degli utenti. Inoltre, sono arrivate in piattaforma anche delle funzione molto richieste e per lungo tempo dai fruitori abituali di questa piattaforma di messaggistica.

Tutto ciò, ha fatto sì che WhatsApp diventasse la piattaforma del genere maggiormente utilizzata al mondo. Sì, sono oltre due miliardi gli utenti che, a qualsiasi ora del giorno e della notte e per qualsiasi motivazione, restano incollati con gli occhi sullo schermo del proprio device, inviando e ricevendo messaggi di testo, vocali, immagini, video.

Per non parlare, poi, della possibilità di inviare documenti e di effettuare chiamate e videochiamate, singole o di gruppo. In merito, poi, alle videochiamate, è arrivata da un po’ di mesi la possibilità di condividere il proprio schermo con altri utenti in modo da poter presentare i propri progetti o far vedere soltanto una immagine.

Ora, però, è arrivata una notizia tristissima per molti, ma che, contestualmente, ha fatto fare i salti di gioia ad altri, in particolar modo agli amanti della propria privacy. WhatsApp, infatti, ha deciso di eliminare una delle funzionalità che davano la possibilità di conservare qualcosa che riguardava uno dei contatti presenti in rubrica.

Dite addio agli screenshot: non si potranno più fare!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Tra le tante opportunità offerte dalla piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, c’era la possibilità di effettuare gli screenshot, per conservarsi spezzoni di conversazioni e foto profilo degli utenti. Come ben sapete, infatti, è da tempo che non si potevano più salvare sul proprio device queste ultime.

Ed ora, bisognerà fare i conti con questa novità. Attenzione, però, perché gli screenshot di una conversazione saranno ancora ampiamente possibili. Quella che viene meno è la possibilità di effettuare degli screen, ovvero di catturare lo schermo, nel momento in cui, su questo, appare l’immagine del profilo di un utente.

Sì, avete capito benissimo. D’ora in poi non si potrà più rubare la foto profilo per tenerla tra le vostre foto in galleria o per inviarla ad altri utenti. Si tratta di un passo enorme in avanti verso quella che è la tutela della privacy di tutto. Al momento, però, si tratta di una funzionalità presente soltanto all’interno della versione Beta della piattaforma.