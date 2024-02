Arriva il primo smartphone pieghevole low cost: sembra assurdo ma costa meno di €400 e per ora non vuole entrare nel mercato EU | Puoi averlo solo così

Sono la nuova moda tra gli utenti che, subito dopo gli iPhone, scelgono uno di questi device pieghevoli che, da un po’ di tempo, hanno invaso i mercati.

Parliamo degli smartphone pieghevoli il cui mercato, al momento, è dominato dalla multinazionale sudcoreana Samsung, con incursioni di Motorola e Xiaomi. Purtroppo, però, i loro costi sono abbastanza alti e gli utenti devono fare dei veri e propri investimenti economici per poterli tenere tra le mani ed utilizzarli per le loro consuete attività quotidiane.

Dovete sapere, però, che, ora, si è intromessa, su questo mercato, un’altra azienda. Parliamo di ZTE che ha presentato un nuovo pieghevole fantastico ed il suo prezzo è di gran lunga minore rispetto ai suoi fratelli più conosciuti. Questa azienda cinese è stata fondata nel 1985, ma è dal 2008 che è balzata alle cronache mondiali, diventando il terzo produttore mondiale di dispositivi GSM.

Nel nostro paese, poi, ha siglato accordi commerciali con PosteMobile ed anche con WindTre. Ed ha sfornato, in tutto questo tempo, sin dalla sua nascita, numerosissimi modelli di telefoni cellulari, smartphone ed anche telefoni fissi. Ora, poi, la notizia che sta arrivando è davvero assurda. Ha qualcosa di altamente fantastico. Si, perché gli utenti potranno accaparrarsi un device pieghevole ad un prezzo super ragionevole.

Non ci sarà, quindi, più bisogno di sborsare una cifra esorbitante per utilizzare uno dei pieghevoli che sono in giro ed in vendita sia online sia all’interno dei negozi fisici. Basteranno, infatti, soltanto 400 euro e si porterà a casa un dispositivo di tutto rispetto che non ha nulla da invidiare ad altri. Vediamone, allora, le caratteristiche e le funzionalità.

Ecco ZTE Libero Flip: in preordine costa 245 euro!

Lo sappiamo che non credete ai vostri occhi, ma dovete sapere che è proprio così. È il prezzo di lancio in preordine voluto proprio da ZTE. Monta su un chip Qualcomm Snapdragon serie 7 ed a corredo ha 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Inoltre, è dotato di Android 13, tecnologia Wi-Fi 6 e tecnologia Bluetooth 5.2. Ha uno schermo OLED da 6,9”, mentre il secondo è da 1,43” ed è rotondo.

Passiamo, adesso, al suo comparto fotografico. La fotocamera principale ha un sensore da 50 MP, coadiuvato da un sensore di profondità di 2 MP. La fotocamera frontale, invece, quella che di solito viene utilizzata per realizzare i selfie, ha un sensore di 16 MP. È resistente all’acqua, ha ottenuto la certificazione IP42. Per quanto riguarda la batteria, dovete sapere che ne monta su una da 4310 mAh.

E questa supporta la ricarica cablata veloce a 33 watt. Al momento, però, questo device è stato proposto solo sul mercato giapponese. E c’è da dire che, molto probabilmente, non varcherà i confini di questa nazione. Si, avete capito benissimo. Non arriverà in Europa, né, tantomeno, nel nostro paese. Bisognerà, quindi, attendere altro brand che rendano economicamente più accessibili i loro device pieghevoli.