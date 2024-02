GPU a rischio: stavolta non è un malware ma un esercito di formiche | Ecco come questi insetti le ricercano per nutrirsene

La notizia che più sta destando scalpore nell’ultimo periodo è quella legata alla GPU di computer che vengono praticamente invase.

E questo problema non è legato assolutamente a criminali informatici ed a loro tentativi di attacchi sfruttando vulnerabilità dei sistemi operativi o distrazioni dei vari utenti in possesso di computer o laptop. Certo, questi comportamenti criminali continuano e fanno tantissime altre vittime giorno dopo giorno, ma non è il caso di cui vogliamo parlarvi.

Ciò che ci preme raccontarvi è altro. Gli attacchi ai dispositivi non provengono da remoto, ma possono essere riscontrati anche da vicino. È il caso sollevato da un utente e che si è rivolto a tutti gli altri per fare sì che questi mantengano alta l’allerta. In particolar modo, bisogna sapere che la maggior parte dei problemi è conseguenza di mancata manutenzione ordinaria di questi device.

L’invito da parte di questo utente, protagonista della storia, è quello di porre in atto tutte le procedure atte alla prevenzione totale di tutte le componenti hardware da quelli che possono essere gli attacchi da parte di qualsiasi problematica che giunga dall’esterno. Ed è proprio di questo tipo il problema che è stato riscontrato e portato all’attenzione di tutti gli altri della community.

Il Pc è stato attaccato da alcuni insetti che hanno stabilito al suo interno la loro abitazione abituale. E, ovviamente, il computer non funzionava al meglio delle sue possibilità. È stata la GPU ad essere presa di mira. Vediamo, nel dettaglio, cosa è accaduto e, soprattutto, cosa si è ritrovato di fronte questa povera vittima dell’invasione di formiche.

Un esercito di questi piccoli insetti ha invaso e colonizzato la GPU!

E nessuno se ne sarebbe accorto se non si fosse riscontrato un aumento assurdo della temperatura proprio della GPU. Così, il povero malcapitato ha deciso di capire bene cosa stesse accadendo ed ha provveduto a smontare il computer. Ed una volta terminata questa operazione ecco arrivare la sorpresa assurda. Si è trovato di fronte a delle formiche. Non una, non dieci, ma un’intera colonia di questi insetti.

Si, avete capito benissimo. E questi avevano deciso di prendere, come propria casa, la scheda grafica. Le formiche hanno consumato i cuscinetti termici della GPU e si erano contati anche della pasta termica. Quest’ultima è necessaria al funzionamento della scheda. Ovviamente, l’utente ha pulito tutto al meglio, allontanando le formiche.

Ma, purtroppo, si è ritrovato di fronte ad una seconda invasione. Un’altra colonia di formiche aveva invaso lo stesso posto del PC per la sua completa disperazione, anche perché gli acidi delle formiche sono molto corrosivi. Non è la prima volta che succede una cosa del genere e non sarà neanche l’ultima. Ecco perché è importante che i computer siano costantemente mantenuto e puliti.