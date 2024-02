Dal giardino alle stelle: ecco com’è riuscito quest’uomo a parlare con gli astronauti tramite una rudimentale radio | Quanto ha speso e come ha fatto

Diciamoci la verità, è un po’ il sogno di tutti quelli di comunicare in privato con gli astronauti in missione per capire cosa vedono e cosa accade intorno a loro.

In realtà, a molti basterebbe riuscire ad instaurare anche solo una sorta di interazione con essi. Sin da sempre, però, è apparsa una utopia, qualcosa di assolutamente non realizzabile. E così testato fino a pochissimo tempo fa. Si, perché un utente ci è riuscito. Ha comunicato con gli astronauti in missione. E dovete sapere che lo ha fatto dal giardino della propria casa.

Non ha visto nemmeno bisogno di strumentazioni fantascientifiche. Ha costruito un apparecchio di comunicazione totalmente rudimentali con quel che aveva in casa. Sembra assurdo, ma è così. Potrete anche non crederci affatto, ma ci sono anche video a dimostrazione di quanto vi stiamo raccontando. Si tratta di qualcosa di fantastico che, fino a poco tempo fa, non era affatto immaginabile.

La notizia stupefacente arriva dagli Stati Uniti d’America. Precisamente, arriva dallo Stato del Michigan ed ha come protagonista un radioamatore. Ha costruito un congegno molto, ma molto semplice, tentando di stabilire una connessione, una comunicazione con la Stazione Spaziale Internazionale. E questa è avvenuta ed oltre il video, a certificarla c’è anche altro.

Nel video si sente proprio la voce di uno degli astronauti presenti all’interno della ISS. E questi gli ha inviato anche un certificato di avvenuto contatto. Insomma, anche gli scettici devono assolutamente ricredersi, dato che ci sono prove tangibili di quanto accaduto. Quello che si può fare è solamente meravigliarsi di tutto ciò. Conosciamo meglio il congegno realizzato e la comunicazione avvenuta.

Dal Michigan alla ISS: un evento epocale.

Al radioamatore è bastata una antenna portatile per avere un contatto con gli astronauti. Ed uno di questi, a certificare l’avvenuta conversazione, ha inviato al radioamatore anche un certificato QSL. Questo non è altro che una conferma scritta dell’avvenuta comunicazione, come avviene, di solito, durante i contatti tra i vari radioamatori nel mondo.

Gli astronauti gli hanno anche dato il benvenuto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ma come è possibile che sia avvenuto tutto ciò? Beh, dovete sapere che la ISS non è più così lontana dalla Terra. Parliamo di una distanza che varia tra i 320 ed i 400 chilometri. In pratica, Napoli e Firenze sono più lontane, dato che distano 470 chilometri. Inoltre, c’è anche da dire un’altra cosa importante.

È già da tempo che la Nasa ha avviato un programma, di concerto con i radioamatori, per fare sì che gli studenti possano entrare in contatto e comunicare con gli astronauti presenti all’interno della Stazione Spaziale Internazionale. Gli studenti possono, così, fare le loro domande e ricevere risposte, approfittando dei dieci minuti in cui la ISS si trova a portata di radio!