Apple forse non ha sbagliato tutto: questa compagnia aerea li offrirà a tutti i suoi passeggeri più fortunati | Anche volare sarà un’esperienza unica

Il nuovo anno della Società di Cupertino è iniziato nel segno degli Apple Vision Pro, i primissimi visori in assoluto della Apple.

Le indiscrezioni su questi nuovi dispositivi sono iniziate da oltre un anno, ormai. Poi, con la WWDC 2023 che si è tenuta lo scorso giugno all’Apple Park di Cupertino, sono aumentate davvero tantissimo. Se ne sono rincorse a iosa nell’ultimo periodo fino alla loro presentazione ed al loro lancio in anteprima mondiale negli Stati Uniti d’America avvenuto lo scorso 2 febbraio.

I preordini, però, sono iniziati già alcuni giorni prima, precisamente il 19 gennaio. Pensate che nei primissimi giorni ne sono stati preordinate oltre 200 mila unità. E ciò dimostra che c’era tantissima attesa intorno a questi Visori su cui Apple ed il suo Amministratore delegato, Tim Cook, hanno puntato praticamente tutto. Purtroppo, però, dovete sapere che non sono tutte rose e fiori.

Si, perché, nell’ultima settimana in particolar modo, molti utenti che ne hanno acquistato uno, ci hanno pensato su ed hanno iniziato a riportare indietro, a rispedire al mittente i loro Apple Vision Pro. Insomma, si è creata fila dinanzi agli Store Apple e non per acquistare qualcosa. E le lamentele degli utenti non sono affatto poche. Ovviamente, queste non riguardano il costo dei dispositivi.

Si tratta di problematiche maggiormente importanti, riscontrate subito dopo l’utilizzo di questi Visori. Insomma, le grane per Apple sembrano non voler terminare mai. Dovete sapere che c’è sempre un però. Si, perché questi Visori possono garantire una esperienza unica ed una compagnia aerea lo ha capito benissimo. I viaggiatori avranno un privilegio assurdo.

Una compagnia aerea offrirà, ai suoi passeggeri, gli Apple Vision Pro in volo!

Possiamo dire, con certezza, che questo fosse uno degli obiettivi principali dell’azienda guidata da Tim Cook. Ed ora, da sogno sta per diventare realtà. C’è una compagnia aerea, totalmente nuova che ha annunciato la sua volontà di offrire un viaggio da sogno ai suoi passeggeri. In realtà, non tutti ne potranno usufruire, ma solo alcuni selezionati e fortunati. Avranno gli Apple Vision a disposizione per i loro viaggi.

La compagnia aerea in questione è Beond, una compagnia di lusso. Ed al momento, saranno i voli diretti alle Maldive quelli interessati dal nuovo progetto. La volontà è quella di offrire ai viaggiatori un servizio qualitativamente migliore. In particolar modo quello che riguarda il loro intrattenimento duranti questi voli. I passeggeri, quindi, potranno usufruire di contenuti davvero fantastici.

E potranno farlo in totale libertà direttamente dai loro Visori Apple. Film, giochi, ma non solo. Si, perché la compagnia sta realizzando numerosi spot pubblicitari e video promozionali insieme ai loro partner che hanno sede, come lei, proprio alle Maldive. Insomma, possiamo dire che l’azienda di Cupertino ci abbia visto lungo e che, finalmente, nonostante le polemiche, stia per arrivare il giusto premio.