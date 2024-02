Amazon: 3 modi per contattare il servizio clienti | Ti rispondono in pochi minuti

Come contattare velocemente il servizio clienti Amazon in 3 modi diversi: scegli il metodo più adatto a te!

Hai bisogno di aiuto con un ordine Amazon, un rimborso o un problema tecnico? Niente panico! Il servizio clienti Amazon è efficiente e rapido, e puoi contattarlo in diversi modi, ricevendo risposta in pochi minuti per risolvere i tuoi dubbi e le tue preoccupazioni senza stress.

È possibile contattare il servizio clienti Amazon in 3 modi diversi:

Via telefono : la soluzione più rapida per parlare direttamente con un operatore .

: la soluzione più rapida per parlare direttamente con un . Tramite email : l’opzione da preferire se hai bisogno di tempo per spiegare il tuo problema in modo dettagliato.

: l’opzione da preferire se hai bisogno di tempo per spiegare il tuo problema in modo dettagliato. Via chat: la scelta ideale per ricevere assistenza immediata in tempo reale.

Servizio clienti Amazon: come parlare con un operatore

Se preferisci parlare direttamente con un operatore, puoi richiedere una chiamata da parte di Amazon stessa. Infatti, anche se non esiste un numero di telefono diretto per il servizio clienti, puoi prenotare una telefonata e attendere che ti richiamino entro pochi minuti.

Per farlo, basterà seguire pochi passaggi sul sito web di Amazon:

Collegati ad Amazon e accedi al tuo account.

Clicca su “Account e liste” e poi su “Servizio clienti”.

Seleziona l’ordine o il problema per cui hai bisogno di aiuto.

Se non trovi la soluzione, clicca su “Ho ancora bisogno di aiuto” e poi su “Richiedi una chiamata ora”.

Un operatore ti richiamerà entro pochi minuti.

Come contattare il servizio clienti Amazon via chat

Se desideri una risposta istantanea per risolvere un problema semplice, la chat è il modo più veloce per metterti in contatto con il servizio clienti di Amazon.

Per farlo, accedi al sito, segui gli stessi passaggi per la chiamata fino a “Ho ancora bisogno di aiuto”. Seleziona “Inizia subito a chattare” e segui le indicazioni dell’assistente virtuale. Se necessario, puoi richiedere di chattare con un operatore in carne e ossa, che sarà pronto a fornirti l’assistenza necessaria.

Come inviare una mail al servizio clienti Amazon

Se preferisci comunicare per iscritto, Amazon offre anche la possibilità di contattare il servizio clienti via mail. La procedura è simile a quella per richiedere una chiamata: segui i passaggi per la chiamata fino a “Ho ancora bisogno di aiuto”, seleziona “Invia un’email” e compila il modulo con i tuoi dati e il tuo problema.

Potrai esporre il tuo problema in modo dettagliato e ricevere una risposta dal team di supporto Amazon direttamente nella tua casella di posta entro 24 ore.