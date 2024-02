WhatsApp Web: la chat più famosa al mondo sempre con te | Scaricala subito

WhatsApp Web è la versione web dell’app di messaggistica più diffusa al mondo, per utilizzare WhatsApp direttamente dal tuo computer o tablet.

In un mondo in cui la comunicazione è essenziale, WhatsApp si è affermata come leader indiscusso tra le app di messagistica. Ma ora, con WhatsApp Web, è possibile portare l’esperienza di messaggistica al livello successivo.

Non importa se sei al lavoro, a casa o in viaggio: grazie a WhatsApp Web avrai accesso istantaneo alla tua chat preferita direttamente dal browser del tuo computer o tablet, senza dover tenere il telefono in mano.

Come funziona WhatsApp Web

WhatsApp Web ti consente di utilizzare la piattaforma di messaggistica istantanea direttamente sul tuo computer o tablet. Basterà scannerizzare un codice QR con il tuo smartphone e sei pronto a partire: ricevi e invia messaggi, condividi file, partecipa alle tue chat preferite ed effettua chiamate e videochiamate, il tutto dal comodo schermo del tuo pc.

Ma perché scegliere di usare WhatsApp Web? Le ragioni sono infinite: puoi scrivere più velocemente utilizzando una tastiera completa, accedere facilmente ai file condivisi e persino rimanere connesso mentre il tuo telefono si ricarica in un’altra stanza. È la soluzione perfetta per chiunque abbia bisogno di restare produttivo senza sacrificare la comunicazione.

Come accedere a WhatsApp Web

Accedere a WhatsApp Web è semplice. Basta aprire il tuo browser preferito, visitare web.whatsapp.com e seguire le istruzioni. Poi, apri l’app WhatsApp sul tuo telefono, tocca l’icona con i tre punti nell’angolo in alto a destra e selezionare Dispositivi collegati > Collega un dispositivo (Android) o fai tap su Impostazioni > Collega dispositivo (iPhone). A questo punto si attiverà la fotocamera che inquadrando il Qr Code permetterà l’accesso a WhatsApp Web. Una volta collegato, avrai accesso immediato a tutte le tue chat e ai tuoi contatti.

Ricorda che per poter utilizzare WhatsApp Web, oppure l’applicazione WhatsApp web desktop, è necessario che lo smartphone sia acceso, connesso a Internet e abbia una fotocamera funzionante.

WhatsApp Web Desktop: come scaricarlo

Se preferisci un’esperienza più dedicata sul tuo computer, WhatsApp Desktop è la soluzione giusta. Simile a WhatsApp Web, questa applicazione ti consente di accedere alle tue chat direttamente dal desktop, senza dover aprire il browser.

Compatibile con sistemi operativi dalle versioni a partire da Windows 8.1 e macOS 10.10, WhatsApp Desktop può essere scaricato direttamente dal sito di WhatsApp www.whatsapp.com/download, oppure dal Microsoft Store per PC Windows e dall’App Store per gli utenti Apple.

WhatsApp Web e WhatsApp Desktop sono ottimi modi per utilizzare WhatsApp sul tuo computer o tablet. Sono facili da usare, offrono una vasta gamma di funzionalità e sono sicuri come l’app di messaggistica per telefono. Tutte le tue conversazioni, infatti, sono crittografate end-to-end, il che significa che solo tu e il tuo destinatario potete leggerle.