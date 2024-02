ChatGPT vuole rimanere leader indiscusso e lancia Sora: ora i video spettacolari cambiano totalmente faccia | Chiunque può produrre cortometraggi da Oscar

Ed eccoci nuovamente qui a parlare di Intelligenza Artificiale e di tutte le sue enormi e fantastiche possibilità che ha da offrire agli utenti.

Tutto è cominciato, in maniera veemente, con l’avvento di ChatGPT nel mese di novembre del 2022. Da quel momento in poi, è stato tutto un brulicare di nuovi chatbot di Intelligenza Artificiale e di tool che garantiscono la realizzazione o la modifica di immagini, musica, testo. Insomma, ci si può fare proprio di tutto, finanche pensare di avere ben chiare le idee per l’arredamento della propria casa.

Certo, non è sempre filato tutto liscio come l’olio. Pensiamo, ad esempio, ai problemi, avuto soprattutto da ChatGPT, legati alla privacy degli utenti ed alla sua tutela. Anche in Italia si è alzato un polverone mediatico, ormai un anno fa. Il Garante per la Privacy, come ben sapete, ne ha anche vietato l’utilizzo nel nostro paese per un periodo di tempo. Questo è stato minimo dato che è ritornato subito suoi suoi passi.

Ed ovviamente, il ritorno all’utilizzo possibile di questo chatbot sviluppato da OpenAi ha reso super felici gli utenti che nei mesi precedenti avevano creato un legame forte, concreto con esso. Si, perché il suo aiuto è stato sempre enorme per questi utenti. Ora, poi, OpenAi è pronta a meravigliare ancora di più gli utenti di tutto il mondo con un tool basato sull’Intelligenza Artificiale che consentirà di realizzare dei video da paura.

Certo, potrete dire che ne esistono già tanti di software del genere e che svolgono il loro lavoro in maniera anche precisa e puntuale, offrendo dei risultati che non sono niente male. Ma quello sviluppato da ChatGPT vi farà sentire come dei registi di Hollywood. Avrete in cambio riprese da Oscar senza mai aver preso in mano neanche una volta una telecamera.

Ecco Sora di OpenAi: promette cortometraggi da favola!

È un mondo sempre in movimento quello dell’Intelligenza Artificiale, un mondo sempre ed in costante aggiornamento. Ed ecco arrivare la nuova frontiera di OpenAi. Parliamo di una applicazione che garantisce la realizzazione di video stupendi che sembrano scene girate da professionisti. È stata già presentata e funzionerà partendo da comandi di testo degli utenti.

Sora avrà dalla sua parte delle immagini molto, ma molto più realistiche rispetto a quelle realizzate dalle applicazioni sue competitor. Inoltre, è garantita anche una durata video maggiore. Pensate che ogni video prodotto può durare fino ad un minuto. Insomma, sarete in grado di realizzare dei video spettacolari che si inseriranno nella categoria dei cortometraggi.

E di clip da visionare già, ce ne sono tantissime sul sito ufficiale di OpenAi. Rimarrete completamente a bocca aperta, vedendo con quanta accuratezza sia descritta, ad esempio, la città di Tokyo o quanto più umane possibili siano le emozioni dei protagonisti del video che, ricordiamolo, non sono affatto umani. Al momento, però, questo strumento è stato affidato solo a dei Creator e a degli esperti di sicurezza informatica. Dopo questo periodo, però, finalmente, si potrà iniziare ad utilizzarlo tutti.