Amazon, la borsa di studio è attiva: ecco chi ne può usufruire, quali costi copre e quali atenei la accettano | Ti proietterà direttamente a lavoro

C’è una notizia fantastica che riguarda il colosso e-commerce americano, Amazon, e gli studenti universitari che potranno usufruire di una borsa di studio.

Ebbene sì, avete capito benissimo. In particolar modo, gli studenti interessati da questo allettante progetto, sono quelli impegnati in studi scientifici. Attenzione, però, perché il focus di questo programma è incentrato sulle donne. Si, ed ha come titolo: “Amazon Women in Innovation“. Si tratta di una ghiotta opportunità per cui presentare domanda, praticamente ad occhi chiusi.

Si tratta di una borsa di studio di un valore pari a seimila euro all’anno. La sua durata è di ben tre anni. Diciamo che non sono affatto bruscolini. In precedenza, abbiamo parlato di materie scientifiche. E queste sono tutte quelle che possono essere racchiuse sotto l’acronimo STEM, ovvero, Science, Technology, Engineering, Mathematics. In pratica, tutte quelle discipline scientifiche di cui, fino a venti anni fa se ne auspicava maggiore diffusione.

E c’è da dire che, per la loro diffusione, sono stati messi su degli investimenti notevoli. E si è cambiato totalmente l’approccio alla risoluzione dei problemi grazie alla interdisciplinarità. Non esiste, in pratica, una risposta ai problemi che può essere data da una sola disciplina, bensì, bisogna che ci sia “un lavoro di squadra” per raggiungere quelli che sono gli obiettivi prefissati, soprattutto in ragione del progresso scientifico e tecnologico di questi ultimi anni.

Ed ecco, allora, che Amazon ha messo su, insieme alle Università questo progetto che mira proprio allo sviluppo di competenze maggiori che, poi, portano ad avere eccellenze in questi campi. Lo avevamo già accennato e vogliamo ribadirlo che questa è un’occasione assolutamente da non perdere per tutte quelle studentesse che aspirano al meglio.

C’è tempo fino al 15 marzo per presentare la domanda!

C’è ancora del tempo per poter richiedere di partecipare al bando di assegnazione di questa borsa di studio. Ovviamente, ci sono dei parametri da rispettare per poterne fare richiesta. Innanzitutto, debbono essere iscritte per la prima volta al proprio corso di laurea alla scadenza del bando ed aver acquisito almeno 17 CFU. Inoltre, la media ponderata non deve essere più bassa di 25 su 30.

Le studentesse a cui verrà assegnata la borsa di studio avranno a disposizione anche una manager di Amazon stessa che le guiderà per tutta la durata del progetto ed insegnerà loro come approcciarsi a quello che è il mondo del lavoro che dovranno affrontare subito dopo gli anni di studio universitario. Dovete sapere, però, che non è la prima volta che Amazon apre ad una collaborazione con le Università.

E non è neanche la prima volta che lo fa insieme all’Università di Cagliari che è la protagonista principale di questo progetto. Si, avete capito benissimo. Si tratta di un’opportunità fantastica per tutte le studentesse di questo Ateneo che, come ogni anno, mette a disposizione di tutti i suoi studenti progetti e borse di studio per potersi formare e presentarsi al meglio alle sfide del futuro.