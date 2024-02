Allarme telecamere Wi-Fi: è così che i ladri le mettono KO in pochi secondi ed entrano in casa tua senza disturbo | Ecco la loro tecnica e come prevenirla

La sicurezza all’interno della propria abitazione è il chiodo fisso di tantissimi cittadini italiani che vogliono proteggere la privacy ed anche ciò che c’è dentro.

Per farlo, mettono in atto tutte quelle misure in grado di proteggere quanto hanno di più caro. Il metodo più utilizzano sono le videocamere di sorveglianza. Da un po’ di tempo a questa parte, vengo o acquistare con maggiore frequenza quelle Wifi. Si trovano anche online e ce ne sono di molto, ma molto economiche. E, poi, sono anche di facile, anzi, facilissima installazione.

Ci si impiega davvero pochissimo tempo ed in pochi minuti si avrà il proprio impianto di sorveglianza video che andrà a scrutare ciò che accade nei punti più pericolosi della propria abitazione. Ovviamente, oltre alle zone esterne, queste telecamere possono essere posizionate anche all’interno per comprendere al meglio ciò che accade nella propria abitazione quando si è fuori per lavoro o in vacanza.

I cittadini avranno tutto a portata di mano, o meglio tutto sullo schermo del proprio smartphone dei cui sono in possesso. Ed è questo che fa stare sicuri tutti gli utenti. Poi, oggi è tutto più facilmente accessibile. Si, perché il Governo italiano ha istituito il Bonus Sicurezza che annovera, tra i dispositivi ammissibili a finanziamento, anche le videocamere di sorveglianza, il loro acquisto e la loro installazione.

Purtroppo, però, nonostante queste siano tutte belle notizie, dovete sapere che quelle brutte non mancano mai. Ebbene sì, i ladri hanno escogitato un metodo super efficace per mettere a nanna tutte le telecamere di videosorveglianza wifi che sono presenti all’interno ed all’esterno delle abitazioni italiane. E tutto ciò avviene in maniera molto semplice ed anche super veloce.

Un nuovo metodo per rubare in casa mettendo fuorigioco le telecamere WiFi.

Se vogliamo essere precisi, non si tratta affatto di un metodo completamente nuovo. È stato già utilizzato in passato, ma è nelle ultime settimane che sta spopolando. Si, il suo utilizzo è ritornato di moda e sono molti i ladri che propendono per esso. Questo perché, mettendolo in pratica, riusciranno ad agire completamente indisturbati e con quello che è detto il “favore delle tenebre“.

Ma cosa utilizzano questi ladri? Beh, possiamo dire che si sono messi al passo della tecnologia. Si tratta di un dispositivo di facile reperibilità, molto economico da acquistare, anche se il suo commercio non è affatto legale. In più, dovete sapere che è anche molto semplice costruirsene uno da soli. Stiamo parlando degli jammer che vanno a operare portando maggiore traffico wireless al sistema.

In questo modo, tutti i dati che transitano nei minuti in cui agiscono i ladri non passino. In pratica, le videocamere di sorveglianza vengono messe fuori uso e loro possono agire liberamente senza che nessuno se ne accorga. Un metodo per sfuggire a questa pratica, sarebbe collegare tutto il sistema di videosorveglianza via cavo. Certo, è più dispendioso e ci sono lavori da effettuare in casa, ma, state certi che ne varrà sicuramente la pena.