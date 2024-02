Scienziati in allerta per la nuova tragica scoperta sul clima: “La Corrente sta scomparendo”, faremo tutti una brutta fine| Ecco i rischi concreti per l’Umanità

La fine del mondo e, contestualmente, la fine dell’umanità sono gli argomenti che più fanno paura a tutti, cittadini e scienziati compresi.

E le minacce arrivano da ogni dove. Si è parlato tanto delle minacce che possono arrivare dall’Universo. Parliamo di impatti nefasti di meteoriti di grandi dimensioni che porterebbero ad un cambiamento epocale ed alla sopravvivenza di pochissimi individui ed animali, nella migliore delle ipotesi. Eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, inverno su tutta la Terra, sono solo alcune delle conseguenze possibili.

E, come non menzionare una minaccia che, spesso, viene ampiamente sottovalutata. Parliamo dei buchi neri vaganti. Uno di questi potrebbe tranquillamente inghiottire il nostro Pianeta. E dalla luce si passerebbe al buio totale in meno di un secondo. Verrebbero tutto inghiottito ed ovviamente le conseguenze sarebbero altamente catastrofiche. Insomma, le minacce ci sono e sono tante.

Purtroppo, però, quella che più fa paura è qualcosa che riguarda proprio il nostro Pianeta e non altri corpi celesti vaganti. Ebbene, si fa un gran parlare del riscaldamento globale e di quelle che dovrebbero essere le misure di contrasto da mettere in atto per fare sì che questo processo possa rallentare e, finanche, regredire. Ma, al momento, sta solo facendo molti danni.

È visibile tranquillamente il cambiamento climatico. Almeno nel nostro Paese si stanno avendo sempre più estati caldissimi ed inverno più o meno miti. La neve fatica a cadere ed imbiancare anche quelle che prima erano le mete turistiche invernali per sciatori per eccellenza. Ora, addirittura, c’è un’allerta rossa per la scomparsa di una corrente. Gli scienziati sono allarmati.

La Corrente sta scomparendo: l’umanità rischia davvero grosso.

In realtà, stiamo rischiando il suo stesso destino, ovvero, la scomparsa! È una notizia davvero tragica e, per questo motivo, non potevano non darvi informazione. In pratica, tutto parte da quella che è la fusione dei ghiacci artici. Ciò porterà al rallentamento e, poi, finanche al completo blocco e scomparsa della Corrente atlantica. Questa, va a regolare quello che è il clima in tutto il mondo.

In pratica, parte dai Tropici, con acque calde e molto piene di sale. Arriva fino al nord e, a causa delle temperature fredde, va giù e ritorna ai Tropici. È molto importante per il nostro Continente. Si, perché mitiga le temperature delle nostre latitudini. Purtroppo, a casa dello scioglimento dei ghiacci, quest’acqua salata, si mischia con quella dolce dei ghiacciai e fa si che non sprofondi in mare per ritornare ai Tropici. Pensate che questa corrente negli ultimi settant’anni ha subito un drastico rallentamento.

Questo si attesta intorno al 15%. E la simulazione fatta al computer ha dato esiti catastrofici. Si, perché si è potuto evincere che la temperatura europea calerà di ben 15° centigradi con i ghiacciai che invaderanno più terre verso sud ed i livelli dell’Oceano Atlantico saliranno a vista d’occhio. Alcuni scienziati pensano che tale scenario possa avvenire già a partire dal prossimo anno, mentre altri pensato che questo secolo sia immune da un cambiamento simile. Staremo a vedere cosa accadrà e quanto gli scienziati scopriranno ancora in merito.