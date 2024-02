LIDL e Benedetta Parodi: nasce una nuova linea professionali e di gran qualità davvero esclusivi | Ora potrai averli anche tu e vedrai che differenza

Il nuovo volantino della LIDL contiene alcune offerte davvero imperdibili per i fan della cucina. E specie per i fan della sua regina, Benedetta Parodi. Scopriamo insieme che cosa offre.

Chi non conosce Benedetta Parodi? Classe 1972 è una delle icone più note della televisione nostrana. Grande conduttrice, grande scrittrice (di ricette, però) e giornalista pop.

La carriera di Parodi iniziò a decollare quando, dal 2008, iniziò a gestire la rubrica culinaria ‘Cotto e mangiato‘. Fu da quest’esperienza che seguì la pubblicazione del suo primo libro di cucina che ‘sbancò’ ben un milione e mezzo di copie. Seguirono altri, fortunatissimi, successi: ‘Benvenuti nella mia cucina’, pubblicato nel 2010, vendette 900mila copie.

Di successo in successo; dopo aver lasciato Mediaset, la Parodi infatti preferì LA7, conducendo la trasmissione ‘I menù di Benedetta‘, a propria volta terzo libro scritto, anch’esso dal successo incredibile, specie considerando come fossero alla fine solo ricette per cucinare, certo non capolavori di alta letteratura.

La consacrazione definitiva avvenne con il programma, per Real Time, ‘Bake Off Italia – dolci in forno’, in onda dal 2013. ha anche diretto, nello stesso periodo, ‘Molto bene’, ‘La cuoca bendata’ e ‘Prontoepostato’. Non manca neppure sulla Radio con il programma’ Senti chi mangia’.

Benedetta Parodi e la Lidl, l’offerta imperdibile

Una piccola curiosità: pochi sanno come la Parodi non si sia limitata solo ai libri di ricette, ma abbia pubblicato anche opere per bambini. Con la Rizzoli infatti ha pubblicato ben tre volumi di libri di favole, rispettivamente ‘Le Fate a metà e il segreto di Arla’ (2013), ‘Le Fate a metà e il sigillo di Brina’ (2014), ‘Le Fate a metà e il ritorno di Yoro’ (2014). Niente male per una cuoca.

L’ultimo volantino della LIDL contiene diversi, eccitanti, prodotti del marchio di Benedetta Parodi. un must per chi ritiene la sua cucina un faro di luce tra influencer ingannevoli e consigli maldicenti su Internet. In questo caso sono in offerta i prodotti di MasterPRO, l’attrezzatura pensata dai professionisti per le cucine ‘normali’. Troviamo ad esempio, scontato il Tritatutto elettrico, l’ormai popolarissima Friggitrice ad aria, la sempre utile Casseruola in alluminio forgiato con coperchio in vetro e l’ubiqua padella in alluminio.

Ma non è tutto, per citare gli inglesi ‘there is more!‘ Troviamo infatti delle eleganti casseruole, un gigantesco e arrabbiatissimo Sbattitore elettrico, una Bistecchiera in alluminio forgiato e infine un Wok in alluminio forgiato. Piccolo dettaglio: in questi tempi di inflazione alle stelle e caro alimenti farà piacere sapere che si tratta di prodotti tutti al di sotto dei 50 euro, il più costoso giunge a 49.