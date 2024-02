Asus, questa è pazzia: se non vi bastesse averli sullo smartphone, ora arrivano anche nei notebook di ultima generazione | Sono fanatismo tecnologico

Lo scorso mese di gennaio, si è fatto un gran parlare di una delle fiere tecnologiche più importanti al mondo e che si tiene, ogni anno, a Las Vegas.

Parliamo del Ces (Consumer Elecronics Show). E durante i giorni in cui è avvenuta, sono stati presentati al mondo dei prodotti tecnologici spettacolari. Alcuni sono stati già, poi, successivamente, lanciati, altri sono in fase di lancio e bisognerà attendere ancora soltanto un pochino per poterli vedere all’opera e toccare con mano. Quello che ha meravigliato è stata la protagonista principale.

Si, perché ovunque ci si girava, non si poteva fare a meno di notare che sulla bocca di tutti c’era l’Intelligenza Artificiale. Si, avete capito benissimo. Ed in realtà non avrebbe neanche dovuto meravigliare nessuno dato che il suo utilizzo, in tutti gli ambiti della vita, è sempre più massiccio. E questo è pacifico e ben chiaro a tutti. Molto spazio, poi, è stato dato ai veicoli elettrici.

Insomma, come avete potuto capire, c’era di tutto e di più. Tra i tanti dispositivi tecnologici presentati, però, ne era passato, soprattutto in quei giorni, inosservato uno. E questo, adesso, sta facendo parlare tantissimo di sé per le sue caratteristiche e, soprattutto, una in particolare. Siamo sicuri che, una volta conosciute, anche voi resterete praticamente senza parole, a bocca non aperta, ma spalancata!

Asus spiazza tutti: ecco il suo Zenbook Duo!

Ebbene sì, l’azienda con sede a Taiwan e che opera nel settore informatico da, ormai, 35 anni, ha voluto sbalordite praticamente tutti con questo suo nuovo dispositivo da capogiro. Ed appena conosciute le sue caratteristiche, erano già tanti gli utenti, anche nel nostro paese, che non vedevano l’ora che venisse lanciato sui mercati internazionali. Ora, però, dovete sapere che sta arrivando anche in Italia!

E sarà un device di cui nessuno potrà farne a meno. Ed arriverà con una caratteristica in comune con alcuni smartphone di fascia altissima. Iniziamo, allora, a vedere nel dettaglio le sue caratteristiche principali, scoprendo quella che fa gola già a tutti! Innanzitutto, bisogna dire che è ufficiale il suo arrivo sul mercato italiano. Si, avete capito benissimo. Potrete già acquistarlo sul portale ufficiale dell’azienda.

Vediamo quali sono le sue caratteristiche peculiari. Partiamo dal processore che è un Intel Core Ultra 9. E, poi, ha una RAM pazzesca da 32 GB e ben 1 TB di memoria interna. Ma quello che vi farà impazzire è la presenza di ben due schermi da 14” Touch OLED Asus Lumina 3k. E potrete utilizzarli in ben quattro modalità. C’è la modalità desktop grazie alla quale potrete utilizzarli uno di fianco all’altro in verticale in modo che potrete tenere sotto controllo più informazioni. Grazie, poi, alla View Max potrete avere anche una visione unica su due schermi.

Inoltre, c’è la modalità Dual Screen che vi consentirà di vedere i due monitor come se fossero completamente separati. Anche i. Questo caso c’è la funzionalità View Max. La terza modalità è quella Laptop che vi consentirà appunto di utilizzare un solo schermo mentre i secondi sarà nascosto sotto la tastiera. Infine, c’è la modalità condivisione. In questo caso, grazie alla cerniera che farà ruotare i due schermi di 180°, potrete condividere ciò che fare sul vostro schermo con colleghi o amici. Il costo? Soltanto 2199 euro.