eSIM: ecco come usarla correttamente nel caso volessi cambiare smartphone e trasferire utenza e dati | Così non ti perderai nulla

Come ben sapete, da un po’ di tempo, le eSIM stanno, pian piano, ma inesorabilmente, prendendo il posto delle carte e buon vecchie SIM tradizionali.

Sono già tanti i provider di servizi telefonici che le stanno proponendo e molti utenti stanno già usufruendo dei loro servigi. Ovviamente, chi ne sta usufruendo, non avrà più “tra le mani” ( all’interno del proprio device) una SIM fisica, ma avrà a disposizione una scheda virtuale da attivare attraverso dei codici. E non c’è alcun servizio che andrà perso. Si, perché le caratteristiche peculiari sono le stesse.

Ci sono, poi, diversi vantaggi nello scegliere una eSIM. Pensiamo, ad esempio, al fatto che lo spazio utilizzato per inserire lo slot in cui alloggiare la SIM tradizionale, può essere utilizzato per implementare miglioramenti di funzionalità già esistenti o, addirittura, nuove componenti che possano aumentare, ed anche di molto, le prestazioni dei device in questione. E non finisce affatto qui.

Anche gli utenti trarranno ulteriori benefici. Uno su tutti riguarda la questione, ad esempio, della portabilità del proprio numero. Certo, potreste dire che si tratta di qualcosa di molto, ma molto semplice anche nel caso delle SIM fisiche. Ma in questo frangente, bisognerà pagare una quota per l’acquisto della nuova SIM. Con quelle virtuali, sparisce anche questa problematica. Il cambio avviene tranquillamente online.

C’è, però, un problema. O meglio, c’era. Molti utenti hanno riscontrato e segnalato la problematica del cambio smartphone. Era difficile, anzi, praticamente impossibile, trasferire tutto senza perdere nulla. Per fortuna, però, le cose sono cambiate ed oggi si può tirare un sospiro di sollievo. Il trasferimento sarà veloce, facile e, soprattutto, garantirà il pieno trasferimento di tutti i dati.

Passaggio eSIM da uno smartphone ad un altro: ecco come farlo senza perdite di dati!

Finalmente, gli utenti che, ad oggi, si sono divertiti alla scheda SIM virtuale, potranno fare i salti di gioia. Si, perché potranno trasferirla da uno smartphone ad un altro senza danni! Sarà tutto molto più semplice ed integrato proprio all’interno del sistema operativo di riferimento. Purtroppo, però, questa nuova opzione non sarà per tutti gli utenti. C’è ancora qualcuno che dovrà attendere un po’ di tempo.

I fortunati, invece, sono tutti gli utenti Android. Si, perché il gigante tech di Mountain View, sta introducendo una nuova funzionalità su Android che consentirà il trasferimento semplice della eSIM tra i vari smartphone. In realtà, possiamo dire che il processo avverrà in maniera del tutto automatica. Basterà effettuare la scelta di trasferimento della propria eSIM.

Una volta avviata la procedura, con lo smartphone vecchio bisognerà confermarla ed autorizzarla. Fatto ciò, bisognerà scansionare il QRCode che apparirà. Ed ecco bella ed attivata la eSIM sul nuovo dispositivo. Prima di adesso, questa funzionalità era già disponibile per alcuni Samsung e per i device Google. Ora, sarà disponibile per tutti. Si tratta solo di attendere un po’. Si, perché nel nostro paese non arriverà subito.