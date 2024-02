Lenovo introduce nel mondo consumer la nuova tecnologia Wow: schermi trasparenti su tutti i loro dispositivi della nuova linea | Stile e design al top

Una novità tecnologica si sta affacciando all’orizzonte, si presenta come il nuovo – rivoluzionario – prodotto. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Solitamente quando si scrive di rivoluzioni tecnologiche, il pensiero corre alla Samsung, a Microsoft, ai colossi cinesi. Oppure si pensa all’IP rivoluzionaria per eccellenza, all’ azienda disruptive per definizione ovvero la ‘mitica’ Apple. Ma non è sempre così. Per i consumatori ‘normali’ i prodotti veramente rivoluzionari provengono da altrove, dalle piccole aziende, dalle piccole compagnie. Sono lì che ritroviamo la maggior parte dei prodotti venduti in massa. Ed è questo il caso di Lenovo.

Lenovo infatti sta lavorando a un notebook con schermo trasparente. Lo si nota, va da sé, solo quando il computer è spento. Un concept quasi fantascientifico, di certo sorprendente.

L’idea di un portatile ultra leggero trasparente è stato presentato come concept al Mobile World Congress 2024 a fine gennaio. Le prime immagini mostrano un compuer molto sottile, con uno schermo semi trasparente, acceso con un’immagine astratta.

Potrebbe essere questo il futuro dei notebook? In una fase per i portatili di particolare stagnazione l’idea affascina, piace assai. Non si tratta però della prima occasione nella quale capita tutto ciò.

Gli antecedenti dell’avveniristico notebook trasparente

Ancora infatti nel 2019 LG aveva presentato dei notebook con schermo trasparente e nel 2022 al CES erano stati presentati altri prodotti ancora, sempre sull’identico filone. Samsung, ad esempio, propose al CES 2010 uno schermo trasparente per notebook. Si trattava di un OLED da 14 pollici con un indice di trasparenza del 40%. Simile, ma non identico a quello presentato oggigiorno.

Dalle immagini del concept rimarrebbe una parte dello schermo – in parte – oscurata, volta a contenere le icone sulle quali cliccare; e in effetti sarebbe altrimenti difficile comprendere come individuare, con lo schermo trasparente, i comandi essenziali. Si tratta di dettagli pratici che, una volta passato l’effetto di meraviglia per il nuovo escamotage tecnico, si pongono come essenziali; e spesso portano al fallimento del prodotto.

Si sa ancora meno su come funzionerà invece la tastiera di questo nuovo notebook. Si ritiene che sarà trasparente a sua volta; niente tasti fisici da cliccare, ma solo un grande trackpad e una tastiera sulla quale far comparire i tasti. In altre parole: uno schermo tattile. Non se ne comprende bene né l’utilità, né la comodità; d’altronde anche l’idea di uno schermo trasparente, al di là dei richiami a Star Trek, è lontana dall’assolvere una funzione pratica.