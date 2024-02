Google nel panico: blocca a tutti loro l’accesso allo Store per paura di danni irreversibili | Utenti rimasti basiti e senza possibilità d’intervento

Ci sono nuove brutte notizie per tantissimi utenti che si ritrovano a dover fare i conti con una decisione drastica del colosso tech di Mountain View.

In pratica, ha intenzione di stoppare l’accesso allo Store a causa di una minaccia alla sicurezza degli utenti, dei loro dati ed anche dei loro risparmi. Si, c’è un pericolo enorme che riguarda soprattutto questi ultimi. La minaccia è seria ed è venuta fuori prima da uno studio, da una ricerca e, poi, da serrati controlli messi in atto proprio da parte di Google. Insomma, la minaccia è davvero reale.

Non si tratta, quindi, di indiscrezioni che pure potrebbero rivelarsi veritieri o solo di illazioni. Ovviamente, come avete potuto ben capire, anche questa volta la minaccia principale arriva da applicazioni malevole. Di problematiche del genere ne abbiamo viste davvero tantissime nell’ultimo periodo e, segnatamente, durante tutto lo scorso anno. All’inizio di questo, infatti, ne sono state segnalate diverse.

Parliamo di circa sessanta che, poi, Google ha prontamente provveduto ad eliminare in maniera definitiva. Ma, ciclicamente, questa minaccia si è ripresentata. Certo, il numero di applicazioni malevole è andato diminuendo all’interno del Play Store di Google. L’ultima volta, ad esempio, ne sono state segnalate e, poi, rimosse “soltanto” diciotto! Certo, di download ce ne sono stati comunque ed anche tanti.

Ma questa volta la notizia fa ancora più paura. Si, perché ci si sta dirigendo, a grandi falcate, verso quello che è la problematica riscontrata. E tutto ciò grazie alla prossima entrata in vigore del Digital Markets Act voluto dall’Unione Europea. Insomma, per dare maggiore libertà agli utenti residenti in uno dei paesi del vecchio continente si potrà finire col procurare loro nuovi e, soprattutto, nefasti grattacapi.

Stop all’accesso allo Store: Google è nel panico più totale, ma tutti sono completamente frastornati.

Ma cosa sta succedendo realmente? Beh, la verità è molto semplice e fa anche molto male. Si, perché le truffe sono in aumento e sono molto gli utenti che si sono ritrovati adm dover affrontare delle perdite davvero enormi. Parliamo, ovviamente, di perdite economiche. E la percentuale di chi si è ritrovato vittima di almeno una truffa in quest’ultimo periodo arriva davvero in alto, parliamo dell’80%!

Si tratta di numeri da capogiro. Così, Google si è ritrovata costretta a chiudere l’accesso. Ecco che torna, in maniera prepotente, il problema relativo al Sideload previsto nel DMA Europeo, quello che Apple ritiene una minaccia per la sicurezza dei suoi utenti e che, ora, anche Google sta tentando di arginare. Certo, non si parla di stoppare l’accesso al Play Store o a Store ritenuti sicuri.

Il colosso tech di Mountain View ha deciso di porre un freno alle installazioni indiscriminate da browser, Apk che non hanno tutti i certificati di sicurezza in regola, per dirla in maniera molto semplice. Se non si vuole perdere i propri soldi, sarebbe meglio scaricare ed installare applicazioni altamente verificate e sicure. Ed ora anche Google lo ha capito!