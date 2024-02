WhatsApp, se qualcuno ti blocca o non vuole farti accedere alla sua foto, usa questo metodo | Sarai capace di spiare chiunque tu voglia

WhatsApp è, ancora oggi, dopo ben 15 anni di vita, la piattaforma di messaggistica più desiderata ed utilizzata dagli utenti di tutto il mondo.

E questo grazie al fatto che gli sviluppatori sono sempre all’opera per apportare migliorie alle funzionalità già esistente e novità interessanti che riguardano sia l’esperienza di utilizzo sia la tutela della privacy e della sicurezza di tutti. Insomma, si vuol fare sì che sia sempre una piattaforma appetibile, ovviamente, anche più delle altre. Gli utenti lo sanno, riconoscono questo pregio e la utilizzano.

E la usano a qualsiasi ora del giorno e della notte, sia per svago sia per necessità o lavoro. Sono tantissime le chat che vengono avvisate costantemente e ci si scambia messaggi di testo, vocali, foto, video, documenti. Senza contare il fatto che ci si può chiamare e videochiamare liberamente, da singoli o in gruppo. E tutto ciò è ampiamente tutelato grazie alla crittografia end to end che accompagna tutti sin dalla prima release della piattaforma.

Tornando al modo di utilizzare questa piattaforma, gli utenti si avvalgono di essa con lo scopo di comunicare con altri utenti in giro per il mondo. Ma questa è cosa risaputa. C’è, però, un problema di fondo. Molto spesso, capita che ci siano incomprensioni tra coloro che comunicano insieme e si finisce col bloccare oltre a persona. Una volta bloccata questa non potrà più visionare nulla dell’altro.

E questo è fonte di dispiacere. Anche perché non si può dare sfogo alla propria curiosità. Dovete sapere, però, che esiste un modo per spiare tutti quelli che vi hanno bloccato. In questo modo, potrete vedere tutto ciò che è loro, finanche la loro foto profilo. Non è qualcosa di difficile da mettere in pratica. Basta soltanto un pizzico di buona volontà e tanta, tantissima curiosità.

Ecco come continuare a sbirciare chi ci ha bloccato su WhatsApp!

Quando qualcuno ci blocca, non si potrà più comunicare con esso, né si potrà vedere lo stato o la foto del profilo. Detto ciò, però, c’è la possibilità di continuare a spiare l’interlocutore che si è nascosto ai nostri occhi. Attenzione, però, perché si andrà a violare quella che è la loro privacy. Proprio per questo prima di svelarvi il metodo, abbiamo sentito il bisogno di avvertirvi.

In realtà, non c’è soltanto un metodo.l, ma di più. Tra questi, il primo che ci viene in mente è quello di clonare WhatsApp attraverso App come, ad esempio, Dual App ed attivare un nuovo account con un nuovo numero. Fatto ciò, non dovrete fare altro che aggiungere il contatto che vi ha bloccato ed il gioco è fatto. Per gli altri metodi c’è bisogno dell’aiuto di una persona amica.

Si, perché, magari, si potrà chiedere a lui di inviare le foto profilo o quelle degli stati di WhatsApp del contatto che vi ha bloccato. L’ultimo metodo, invece, è quello relativo alla creazione di un gruppo. In esso bisognerà aggiungere il contatto in questione e quello di un amico o di un’amica. Una volta creato il gruppo, il vostro amico dovrà abbandonarlo e voi resterete solo col contatto bloccato e potrete rivedere la sua foto profilo.