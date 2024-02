Patente digitale: è la fine di un’Era e finalmente arriva anche in Italia | Ecco come caricarla sullo smartphone in modo che sia valida

Giungerà a breve la nuova patente digitale di guida. Un pacchetto assai comodo, accessibile dal proprio smartphone: niente più patente e libretto, ma direttamente cellulare e QR Code.

In un’epoca nella quale viene digitalizzato un po’ tutto, non deve affatto sorprendere come dovrebbe giungere a breve anche la patente digitale. Se ne parlava già nel 2023, ma in linea con la mentalità italiana si sta ritardando il suo arrivo quanto più possibile, circoscrivendo le sue applicazioni e modalità d’uso.

Eppure, nonostante tutto, eccola qui: la nuova patente digitale di guida. Una novità a lungo attesa, a lungo propizia; e la cui venuta giunge come una piacevole novità per chi desidera avere sempre i dati consultabili.

Si perde la patente? Non c’è problema alcuno, è pur sempre online. Un utile ausilio in caso di controlli. Nonostante le ritrosie tipicamente italiane, le direttive dell’Unione Europea spingono a favore di questo cambiamento, sono decisamente a favore della sua introduzione.

Ma come funzionerebbe la patente digitale di guida? Si tratta di avere la patente accessibile da smartphone; l’UE l’ha chiesta come modo per controllare a livello europeo i documenti di guida. Sconfinare, insomma, non sarà più un problema, ci sarà un formato leggibile al di là delle lingue e delle nazioni.

Come funziona la nuova patente digitale? Perchè è così particolare

La patente, nel caso dell’Italia, sarà disponibile nella app IO; per chi si ricorda il famoso – e tanto odiato – Green pass, le modalità saranno assolutamente analoghe. Non servirà altro che utilizzare l’app SPID o CIE, accedere a IO e mostrare la pagina in questione. Questa a sua volta si comporrà di un codice QR.

Il codice sarà ‘leggibile’ solo dalle forze dell’ordine; come ai tempi del Covid solo specifiche persone erano autorizzate a leggere il Green pass. La patente così fornirà alle forze dell’ordine informazioni sull’identità, autorizzazioni e scadenza dello stesso. Si potranno addirittura vedere anche il saldo dei punti della patente, aggiornabili in tempo reale. Un sistema volto a premiare i comportamenti virtuosi, secondo le generali intenzioni dell’UE; un fastidio in più per chi non ama usare lo smartphone.

La patente non è più valida? Con questo sistema non lo sarà nell’intero territorio europeo, senza eccezioni. Il ritiro della patente avverrà pertanto in tutta l’Unione Europea, contrastando fenomeni di delinquenza transnazionali.

Stando alle ultime indiscrezioni la patente entrerà in vigore la prossima estate 2024, burocrazia permettendo.