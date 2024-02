Eurospin che svolta in cucina: costa pochissimo e basta una presa elettrica per cucinare in maniera sana e con gusto da ristorante stellato | Bontà piene di sapore

Molto spesso, ci si sofferma soltanto al nome della catena di grande distribuzione e non si approfondisce quello che ha da offrire.

Questo perché non si è abituati all’idea che anche una catena di supermercati possa proporre in vendita prodotti diversi dai generi alimentari o dai prodotti utili alla pulizia e alla cura della persona e delle abitazioni. Eppure, nel nostro paese, di catene del genere ne esistono e sono anche radicate sui vari territori regionali.

Di esempi ne potremmo fare a iosa, ma, su tutti, spiccano sicuramente Lidl ed Eurospin. Entrambe sono catene di supermercati attive nel settore discount. Ed oltre a prodotti alimentari e casalinghi, offrono tante opportunità di acquisto diverse. La protagonista del nostro articolo, stavolta, però, è Eurospin. Ha un vasto catalogo di prodotti.

Pensate che propone ai suoi clienti tante soluzioni per l’arredamento della casa o dell’ufficio, complementi di arredo, cuscini, lenzuola, completi letto. Ma ci sono anche tanti prodotti per il bricolage, il giardinaggio, la cura delle automobili e dei motocicli. Inoltre, troverete tantissimi giochi per i bambini sin dalla loro prima infanzia.

Da tenere sempre sotto stretto controllo, poi, sono tutti i dispositivi elettronici come Pc, Pc gaming, smartwatch, smart tv, smartphone. E, come non menzionare gli elettrodomestici. Tra tutti questi prodotti, però, ne è saltato fuori uno di cui non se ne potrà fare a meno ed il cui costo è scontato di quasi l’80%. Si tratta di un dispositivo che vi svolterà la vita in cucina.

Eurospin tiene alla salute dei suoi utenti: cucina sana e succulenta con questo prodotto in offerta!

Ebbene sì, avete capito davvero benissimo. Tra i tanti elettrodomestici che saranno in offerta, ne spicca uno che, per dimensioni, funzionalità e, soprattutto, costo, non può non essere preso in considerazione. In realtà, possiamo dire che anche senza offerte di alcun tipo, il prezzo di vendita è davvero fantastico. Ma, in promozione, risulta essere ancora maggiormente appetibile.

Stiamo parlando della Bistecchiera elettrica Enkho. La sua potenza massima è di 1400 watt ed è composta da ben due piastre le cui dimensioni sono 29 X 23 centimetri. Le piastre si aprono di 180°. La temperatura è regolabile in maniera molto semplice ed in più ha anche una vaschetta raccogli grasso. Questa si può facilmente rimuovere per essere pulita al meglio.

Inoltre, dovete sapere che è certificata CSI ed IMQ. Sono certificazioni che attestano la validità e la qualità di questo fantastico prodotto. In più, Eurospin offre ben 3 anni di garanzia su questo prodotto. Il suo costo? Solo 32,99 euro. La promozione è valida sia online che all’interno dei tantissimi negozi di questa catena di supermercati presenti in tutta Italia e partirà dal 15 febbraio per terminare il 25 dello stesso mese. CI sono ben undici giorni per approfittarne, salvo esaurimento scorte!