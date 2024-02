Bonifici istantanei: l’Europa piega l’Italia ad adeguarsi in questo modo per il bene dei cittadini | Come cambiano costi e tempi

Quali sono le ragioni dietro l’abolizione dei bonifici ‘classici’ da parte dell’UE? E cosa comporterà per il futuro (europeo)? Approfondiamo insieme la delicata questione.

L’Unione Europea ha finalmente autorizzato i bonifici istantanei; non vi dovrà essere più alcuna distinzione tra bonifici ‘normali’ e istantanei, la trasmissione dovrà essere istantanea. Un grande vantaggio per chi lavora nell’ambito della piccola e media impresa e non poteva permettersi la spesa aggiuntiva per un bonifico istantaneo.

L’UE dunque è intervenuta; e lo ha fatto con grande forza e vigore, imponendo l’obbligo a tutti i colossi finanziari. Il relatore responsabile dell’obbligo Michiel Hoogeveen lo ha definito come “un problema di cui le persone e le imprese si sono preoccupate finora” ovvero “trasferire denaro entro 10 secondi in qualsiasi momento della giornata”.

Il bonifico istantaneo diventa pertanto lo standard obbligatorio per i clienti dell’unione europea, senza alcun costo aggiuntivo. Solo 7 i contrati nel voto di approvazione, con 599 a favore e 35 astensioni. Il bonifico dovrà avvenire entro 10 secondi dalla sua disposizione, senza differenze di giorni o tempo.

Naturalmente vi è un inghippo, un ostacolo; e avverrà quando il conto dell’altra persona risulterà nella zona al di fuori dell’Unione Europea o all’interno, ma con una diversa moneta. In questi casi vi sarà una deroga, accresciuta dalla presenza o meno di un orario lavorativo.

Perchè abolire i bonifici classici, le reali ragioni

In realtà si tratta di una scelta diversa da quella che uno può pensare, molto più meditata di quanto previsto. Non si tratta solo di comfort, quanto di sicurezza in sé. I bonifici istantanei richiederanno di poter verificare l’identità del destinatario senza costi aggiuntivi, garantendo un’efficace protezione dalle frodi che abbondano sul web.

Gli operatori presenti nell’area euro saranno obbligati a offrire un servizio di verifica gratuito e affidabile, per altro inserendo un importo massimo per i bonifici istantanei in euro. Il destinatario non potrà essere falso o inaffidabile; dovrà essere un altro cittadino europeo, dall’identità accertata e verificabile, pena conseguenze a norma di legge.

Inoltre le banche dovranno garantire controlli ad hoc per verificare se il cliente è oggetto di sanzioni – qual è il caso della Russia o dell’Iran – se ha posto in atto riciclaggio di denaro sporco e se finanzia il terrorismo globale. Maggiore sicurezza pertanto. Ma quali saranno i tempi? Ancora molto lunghi: tra i 9 e i 18 mesi per attivare, in ogni circostanza, i bonifici istantanei gratuiti.