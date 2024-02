INPS, basta un semplice modulo compilato e subito ti arrivano a casa €500 tutti i mesi | Pochi conoscono questa iniziativa fantastica

Le brutte notizie non finiscono mai, ma, per fortuna, anche quelle belle non si fanno attendere e ce n’è una davvero fantastica di cui vogliamo informarvi.

Si tratta di qualcosa di molto importante, di un bonus, di una misura di sostegno al reddito erogata dall’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). Si, avete capito benissimo. E basterà un solo modulo da compilare per far sì che, ogni mese, si ricevano 500 euro sul proprio conto corrente. E, di questi tempi, qualsiasi cifra è ottimale per far respirare le proprie finanze.

La crisi economica e sociale che sta dilagando da quasi quattro anni, ormai, ha fatto sì che molte famiglie cadessero nella disperazione più totale. Il costo della vita è aumentato ed insieme all’inflazione fa si che il potere di acquisto dei cittadini italiani sia sempre minore. È aumentato tutto, dai beni di prima necessità ai carburanti, passando per le tariffe telefoniche e le bollette delle forniture energetiche ed idriche.

Insomma, è una situazione davvero critica. Ed è accentuata anche dalla rimozione del reddito di cittadinanza. Quest’ultima ha fatto sì che molte famiglie si ritrovassero senza più sostegno. Ora, però, si sta muovendo qualcosa. E, come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, basterà compilare un solo documento per poter accedere ad una misura di sostegno al reddito che garantirà circa 500 euro ogni mese.

E li garantirà a tutte quelle famiglie che sono in difficoltà economica. Certo, ci sono da rispettare dei parametri per poter essere beneficiare di questo. E, molto spesso, capita che l’ISEE sia alto e non si possa accedere a questo benefici. Dovete sapere, però, che c’è una via di uscita, ampiamente legale. Si, non si dovrà seguire una strada poco ortodossa per averlo.

Assegno di inclusione 2024: basta un modulo ed il gioco è fatto!

Come ben sapete, l’ISEE è la chiave di tutto. Quello di quest’anno è relativo ai redditi dell’anno 2022. Può capitare, però, che la situazione di indigenza che si è venuta a creare nell’ultimo anno, non fosse presente nell’anno di riferimento. Quindi, a causa di ciò, vuoi perché si lavorava, vuoi perché sul conto in banca c’erano presenti più soldi, l’ISEE risulta essere alto e non c’è la possibilità di ottenere bonus e sostegno economici. Ma niente paura. Perché non c’è un escamotage fantastico.

E, come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, questo trucchetto è pienamente legale. Fino ad ora abbiamo parlato dell’ISEE ordinario. Dovete sapere, però, che tutti hanno la possibilità, nel caso in cui ci sia una variazione reddituale significativa (almeno del 25%), di richiedere l’ISEE corrente. Ovvero, un documento che attesti la variazione negativa di reddito rispetto al 2022.

In questo modo, potrete avere accesso a tutte le misure di sostegno, compreso il Reddito di Inclusione che, come ben sapete, è andato a sostituire quello di cittadinanza. E grazie ad esso, potrete usufruire di ben 500 euro al mese che andranno ad alleggerire il peso di questa crisi tremenda che stiamo vivendo. Attenzione, però, perché l’ISEE corrente va rinnovato ogni sei mesi e non ogni anno come quello ordinario.