Hai necessità del Pronto Soccorso? Non fare inutili e lunghissime file quando stai male | Questa App ti darà sempre priorità in tutta Italia

Il Pronto Soccorso di un Ospedale, si sa, è quel posto a cui, purtroppo, si è costretti a recarsi nel momento in cui ci si sente male e si ha bisogno di cure urgenti.

Molto spesso, però, capita che bisogna attendere tantissimo tempo per fare sì che medici ed infermieri prendano in carico la propria situazione e visionano attentamente le cure del paziente. Ci sono diverse colorazioni di codici e ad ognuna corrisponde un livello di urgenza. Dicevano delle lunghe file che si possono trovare in questi luoghi e, in alcuni casi, qualcuno sceglie di recarsi in un altro ospedale nelle vicinanze.

Non è detto, però, che il secondo o, addirittura, il terzo luogo scelto sia meno affollato. Bisognerebbe affidarsi a quello più vicino ed attendere il proprio turno che, sicuramente, arriverà. Certo, ci sono dei periodi dell’anno in cui c’è più affollamento. Pensiamo, ad esempio, all’estate. In questo periodo sono frequenti i colpi di calore. In particolar modo, a soffrirne sono le persone anziane e coloro che, per lavoro, sono costretti a restare in strada sotto un sole cocente.

Ovviamente, non mancano problemi legati alle spiagge ed al mare. E, poi, ci pensa l’inverno, con il suo picco influenzale, ad intasare i Pronto Soccorso di tutta Italia. Per non parlare dei problemi legati ai fine settimana di tutto l’anno! Molto spesso si registrano incidenti e, ovviamente, in caso di pazienti gravi, che rischiano addirittura la propria vita, tutti devono attendere. Insomma, volenti o nolenti, gli utenti devono sopportare un po’ di fila.

Dovete sapere, però, che le Regioni Italiane mettono a disposizione dei loro cittadini delle applicazioni che consentono loro di evitare le file. Ebbene sì, avete capito benissimo. E no, non parliamo della possibilità di saltare la fila, pagando, come accade in alcuni ospedali del nostro Paese. Quella è completamente tutta un’altra storia. E non è detto che non sia un bene!

App per avere priorità al Pronto Soccorso: una vera e propria manna dal cielo!

Ebbene sì, esistono queste applicazioni e che siano davvero benedette! Averle sui propri smartphone è davvero molto semplice. La procedura da mettere in atto è la stessa delle altre applicazioni che si installano abitualmente. Bisogna recarsi all’interno del proprio App Store, digitare il nome dell’applicazione in questione ed attendere che faccia capolino all’interno del dispositivo.

Una volta ottenuta, potrete avere il Pronto Soccorso più vicino a voi a portata di clic. Niente di più facile, non credete? C’è solo un piccolo, anzi piccolissimo problemi. Non tutte le regioni hanno questo servizio attivo. O meglio, non tutte le Regioni posseggono un’applicazione del genere. Ad esempio, la Liguria e l’Abruzzo consentono di verificare la situazione all’interno dei Pronto Soccorso di tutta la regione, attraverso un sito internet dedicato.

Allo Stesso modo del Trentino Alto Adige. Le Regioni in cui queste App funzionano al meglio, però, sono la Lombardia, il Veneto, il Lazio e l’Emilia Romagna. In Lombardia c’è Salututile che vi darà conto della situazione dei Pronto Soccorso e vi indicherà quello in cui c’è meno gente. In Veneto, invece, l’applicazione si chiama ViviVeneto, mentre in Emilia Romagna c’è Pronto Soccorso Emilia Romagna. Tutte queste App offrono servizi precisi e puntuali ed i cittadini hanno la possibilità di recarsi al Pronto Soccorso che, in quel momento, risulta essere meno affollato.