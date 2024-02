ChatGPT e Tinder: quest’uomo è riuscito con l’aiuto della AI a far impazzire un numero di donne record | Con questa tecnica sono cascate ai suoi piedi

La notizia arriva fresca fresca dalla Russia ed ha dell’incredibile poiché un uomo ha sfruttato i servigi di Tinder, abbinati all’Intelligenza Artificiale.

In particolar modo, quest’uomo ha sfruttato ChatGPT. Si, avete capito benissimo. Sin da quando è arrivata sul mercato nel mese di novembre del 2022, questa Intelligenza Artificiale sviluppata da OpenAI, ha rivoluzionato completamente le vite ed i comportamenti di tantissimi utenti in tutto il mondo. Sono stati molto coloro che, sin dall’inizio, l’hanno utilizzata in maniera massiva.

E lo hanno fatto in tutti i campi, ma mai, almeno fino ad ora, è stata utilizzata per sedurre qualcuno. E, soprattutto, nessuno mai è arrivato a provare ben cinquemila approcci contemporaneamente. E c’è da dire che all’uomo che ha ideato questo nuovo metodo è andata fin troppo bene. Ha usato Tinder come strumento per le sue conquiste. Questa applicazione è molto nota anche tra chi non l’ha mai utilizzata.

C’è il sito web, ma anche applicazioni sia per dispositivi iOS sia per quelli Android. Quest’anno compie 12 anni. Ovviamente è un sito e un’app di dating online e non sono mancati per lei numerosi problemi che la accusavano di favoreggiamento degli incontri occasionali. Nonostante ciò, però, ancora oggi rappresenta quella con maggior numero di utenti ed anche di interazioni.

Fatte queste dovute premesse, torniamo a quello che è il centro del nostro discorso. Torniamo al nostro protagonista che è un informatico russo esperto in Intelligenza Artificiale. Non crederete ai vostri occhi quando scoprirete ciò che ha messo su sin dal 2021. E nel giro di tre anni soltanto ha raggiunto quello che era il suo obiettivo principale.

Tinder e IA: 5239 utenti contattate fino a quando ha trovato la sua anima gemella.

Ebbene sì, e non si è limitato a chattare o uscire una sera insieme. Dovete sapere, infatti, che, addirittura, il nostro informatico russo ha sposato una delle donne contattate. Una su oltre cinquemila: può dirsi davvero fortunata. Ma come ha fatto? Beh, è molto semplice, o almeno così sembra. Innanzitutto, ha usufruito di una versione personalizzata di ChatGPT. Nel 2021 aveva appena terminato una relazione amorosa.

E non aveva alcuna intenzione di rimettersi in gioco sin da subito. Ecco, allora, che escogita un sistema in grado di fare la differenza. Il software creato era in grado di matchare i profili vicini alle preferenze dell’informatico. Dopo i match si passava all’interazione vera e propria che era affidata ad un chatbot in grado di comunicare come se fosse lui stesso a scrivere. Si cinquemila contatti, gli appuntamenti sono stati soltanto un centinaio.

E, alla fine del 2022, ecco la svolta. Esce con una donna, si sono incontrati, si son parlati sul serio e, dopo una frequentazione classica, lo scorso anno sono anche andati a convivere. Poi, dopo aver ascoltato i consigli del suo software, ha anche deciso di sposarla ed ora vivono, felice, contenti, sposati, all’interno della loro abitazione. Aspetterà i consigli della sua Intelligenza Artificiale per decidere se avere o meno un figlio?