Sexy shop: ormai non sono più un taboo e su Internet ce ne sono tantissimi | Questi quelli imperdibili

Parlare di sesso con alcuni interlocutori fa sempre un certo effetto e mette tutti di fronte anche ad un pelo di imbarazzo, o almeno così era.

E lo era fino a pochissimo tempo fa. Tutto ciò che riguardava la sfera sessuale era considerato un taboo. Guai a parlarne con qualcuno e, soprattutto, guai a farsi beccare a vedere un film porno, leggere giornaletti erotici e, ovviamente, guai a farsi beccare mentre si entrava all’interno di un sexy shop, nonostante le città italiane pullulavano di questa tipologia di negozi. Eppure, era considerato sconveniente.

Non è che nessuno ci entrava, anzi. Ma si provava vergogna quando si veniva scoperti. Insomma, si faceva tutto, ma non alla luce del sole. Si aveva paura di essere giudicati in malo modo. Ora, però, qualcosa è cambiato. In realtà, possiamo dire che si sia stravolto tutto. Sono arrivati i siti web che offrono la visione gratuita di contenuti erotici, porno a qualsiasi ora del giorno e della notte.

E, poi, i sexy shop fisici hanno lasciato il posto a quelli su internet. Ormai, sono tantissimi gli utenti che si servono online. Ed acquistano di tutto! Non bisogna uscire di casa, si fa tutto con lo smartphone, e ciò che è stato ordinato arriva a casa ed anche in brevissimo tempo. Per non parlare, poi, delle spedizioni gratuite. Insomma, il muro è stato abbattuto e ci sono degli shop online che sono davvero imperdibili.

Sexy Shop: da essere un taboo per molti a siti internet frequentati assiduamente.

Ce ne sono davvero tantissimi e tra questi, ne abbiamo scelto alcuni per stilare questa nostra mini guida. E siamo sicuri che l’ultimo vi rimarrà davvero a bocca aperta. Iniziamo subito con un sito vecchio stile, con immagini sgranate, ma all’interno del quale trovare tutto ciò di cui si ha bisogno. Pensiamo a giochi per lui e per lei ed altri prodotti tutti certificati secondo quella che è la normativa europea vigente. Si chiama Melaviglia ed avrete anche a disposizione il numero verde cinque giorni a settimana ed il numero WhatsApp per informazioni e chiarimenti

Il secondo sito è Ayay ed oltre ad avere tutto, dai giochi erotici ai prodotti per il benessere psicofisico, passando per lubrificanti, plug anali e vibratori, a seconda della cifra spesa, avrete anche dei gadget in regalo. E, poi, i nomi dei prodotti sono allusivi, ma divertenti. Troviamo il Batacchio, il Pannocchione, il Patong. Altro giro, altra corsa. Per chi cerca vibratori, palline massaggianti o stimolatori c’è We-Vibe.

Flesh-jack, invece, è il sito dedicato soltanto al mondo maschile e proiettato al mondo LGBTQ+. Qui si trovano vibratori, massaggiatori, stimolatori e molti altri giocattoli, tutti da provare. Si LoveHoney, poi, troverete proprio di tutto, finanche la lingerie ed i profilattici. Inoltre, c’è una intera sezione dedicata al bondage. Infine, ecco il sito e-commerce che non ti aspetti.

Ed invece, anche Amazon, offre un’intera sezione a quelli che sono i sex Toys, da quelli maggiormente ricercati a quelli cosiddetti di nicchia. Tutto questi siti offrono per quanto riguarda la spedizione, la massima discrezione. In più, sopra una certa cifra, le spedizioni sono totalmente gratuite ed alcuni, come già accennato, inviano anche dei gadget particolari.