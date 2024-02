Questa innovazione medica stravolgerà il settore Smartwatch: da moda tech a dispositivi indispensabili per la salute personale | Sono il futuro

Al pari degli smartphone anche gli smartwatch hanno invaso, in maniera prepotente e soprattutto nell’ultimo periodo, le vite di tantissimi utenti.

Questi dispositivi indossabili sono diventati una vera e propria moda. Sono tantissimi gli utenti che sfoggiano uno di questi device al loro polso in ogni momento della giornata. Lo utilizzano per tenere conto delle pulsazioni del loro cuore sia nei momenti di attività fisica che durante quelli di riposo, passando anche da quelli di forte stress emotivo. Inoltre, poi, si può tenere contezza dei livelli di ossigeno contenuti nel proprio sangue.

Ma non finisce qui. Si, perché, grazie ad essi, si può tenere monitorato sia il sonno che la sua qualità. Sono molti i device del genere, infatti, che tengono il conto del sonno profondo o del sonno leggero degli utenti, monitorando anche i membri in cui si è in fase REM o ci si sveglia di soprassalto. Tramite App, poi, forniscono anche consigli su come rendere migliore la qualità del sonno.

Insomma, si tratta di dispositivi davvero funzionali. E, poi, quanto è figo rispondere ad una chiamata o farla partire dal proprio smartwatch? Ci si può anche parlare in vivavoce. Può essere qualcosa di molto utile nel momento in cui si ha da fare e le proprie mani sono occupate, non credete. Ovviamente, poi, potrete tenere monitorate le notifiche della po’ social, come Facebook, Instagram, TikTok, ma anche di quelle di messaggistica come WhatsApp, Telegram e compagnia cantante!

Dovete sapere, però, che c’è una notizia che, di sicuro, vi farà girare la testa. Una volta conosciuta vi farà sentire al settimo cielo. Si, perché ha come protagonista una nuova funzionalità utile per tenere monitorato lo stato della vostra salute. Una vera e propria rivoluzione in questo settore e non avrà affatto lo stesso carattere di invasività del monitoraggio odierno di questa condizione.

Smartwatch: arriva la funzionalità di monitoraggio del glucosio nel sangue!

Ebbene sì, dopo il controllo del battito cardiaco, dopo il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue, ecco arrivare anche questa fantastica funzionalità che andrà a controllare i livelli di glucosio nel sangue degli utenti di questi device wearable. L’azienda protagonista di questo cambiamento epocale è la multinazionale sudcoreana Samsung. È lei che sta testando questa nuova funzionalità.

Inoltre, poi, insieme al monitoraggio del glucosio, arriverà anche la misurazione della pressione sanguigna degli utenti. Si tratta di una funzionalità che garantirà la misurazione precisa e costante nel tempo di questi due fattori importanti per la salute umana. Non sarà invasiva e non ci saranno dispositivi ulteriori da collegare agli smartwatch Samsung.

Farà tutto il vostro smartwatch. Inoltre, dovete sapere che queste funzionalità nuove, saranno implementate anche sugli altri dispositivi indossabili. Parliamo dei Samsung Galaxy Ring, gli anelli super performanti che si pongono come alternativa, ancora meno ingombrante, degli smartwatch. Insomma, non ci resta che attendere il rilascio ufficiale di queste due fantastiche funzionalità.