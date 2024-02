Addio alle multe: ecco la funzione che pochissimi sanno attivare su Google Maps per segnalare gli autovelox prima che sia troppo tardi | Salvi punti e patente

Google Maps è l’applicazione che consente di avere informazioni circa il percorso da seguire per raggiungere la propria metà, sviluppata da Google.

Ha appena compiuto diciotto anni ed in tutto questo tempo, ne ha fatta di strada. Si, perché si è arricchita di tantissime nuove funzionalità, tutte utili a chi usufruisce, giorno dopo giorno, dei suoi servigi. Pensate al fatto che si può impostare un’ora di arrivo o un’ora di partenza per comprendere al meglio i tempi di percorrenza medi per gli orari indicati. E, poi, come non menzionare la fogliolina verde.

Questa appare accanto alle informazioni relative al viaggio in basso, al centro dello schermo. Ed indica il percorso migliore in base al carburante impostato. Ed ancora, gli utenti hanno la possibilità di evitare autostrade e pedaggi e di scegliere un percorso che oseremmo dire più romantico che permetterà loro anche di visitare, in auto, i tanti paesini che sono il cuore pulsante della storia del nostro paese, ad esempio.

Ultimamente, poi, ai supermercati, ai luoghi di interesse turistico, culturale, religioso ed le stazioni di servizio, per gli utenti in possesso di autovetture elettriche, si sono aggiunte anche tutte le stazioni di ricarica. Insomma, è tutto a portata di clic. Basterà aprire l’applicazione, sia per Android che per iOS, avviare la.navigazione e si avrà tutto a “portati di occhi” sullo schermo del proprio dispositivo in utilizzo.

Come accade spesso, però, ci sono delle funzionalità che non vengono utilizzate perché non conosciute, segrete. Ed una di queste è quella che riguarda gli autovelox e le loro segnalazioni, in modo che si possano evitare multe anche molto salate ed anche la perdita di punti sulla patente di guida. Si tratta di qualcosa di molto importante da conoscere ed utilizzare al meglio.

Visionare ed aggiungere Autovelox su Google Maps ed attivare gli avvisi è molto semplice e ti salva il portafogli.

Iniziamo, subito, col dirvi che per visionare gli autovelox, bisogna impostare prima una località da raggiungere. Fatto ciò, Maps vi indicherà, ove esistenti, i vari percorsi possibili da sceglie. Fatta questa scelta, ecco che sul percorso verrà indicato tutto e, ovviamente, anche gli autovelox fissi e mobili. I primi saranno colorati di arancione, mentre i secondi in blu. Per i secondi, poi, verrà anche indicato il momento esatto in cui gli utenti li hanno segnalato.

Per attivare i segnali acustici ed essere avvisati della presenza di questi autovelox, qualunque esso siano, basterà andare nelle Impostazioni dell’applicazione, scegliendo quelle di navigazione ed attivando i segnali acustici con volume “Normale“. Infine, controllate se la voce “Riproduci segnali audio” sia attiva, altrimenti fatelo voi manualmente. In questo modo, terrete lontane le multe ed anche la rimozione dei punti dalla vostra patente. Ma dovete sapere che potrete inviare anche voi queste segnalazioni.

E farlo risulta essere davvero molto semplice. Ovviamente, non fatelo mentre guidate, ma trovate una piazzola di emergenza per fermarvi in autostrada, o un punto in strada in cui ci sia uno spazio adatto e cliccate sul segno “+” che trovate in schermata. Vi si aprirà un mondo. Si, perché potrete segnalare qualsiasi cosa, dai lavori agli incidenti, passando, appunto, per la presenza di autovelox mobili. Fatelo sempre, salverete il portafogli e la patente ed anche la vita di tantissimi altri automobilisti!