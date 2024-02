Risparmiare acqua: ecco i metodi più diffusi ed efficaci che puoi adottare da subito per dimezzare la bolletta di casa | Così nessun sacrificio estremo richiesto

“Risparmio”, ormai è diventata la parola più utilizzata del vocabolario della lingua del nostro paese a causa della crisi profonda, che si sta vivendo.

Si, perché è aumentato tutto. I prezzi dei beni di prima necessità che dovrebbero essere accessibili, sono arrivati alle stelle, rendendo difficoltoso fare la spesa. Anche gli spostamenti in auto sono diventati un lusso per pochi. I carburanti costano un botto, nonostante il loro prezzo al litro si sia abbassato di qualche centesimo. E, poi, ci sono anche loro, le tariffe telefoniche.

I provider di questi servizi, infatti, hanno messo su delle rimodulazioni unilaterali dei contratti e gli aumenti mensili sono davvero alti. Ma ciò che fa più paura a tutti gli italiani sono le bollette delle forniture energetiche. Si, luce e gas si pagano a peso d’ora, ormai. Per risparmiare, le famiglie italiane mettono in pratica tutto ciò che leggono o visionano sul web e sulle varie piattaforme social a cui sono iscritti i loro membri.

E di consigli e trucchetti ce ne sono davvero tantissimi. Tutti questi, o meglio, la stragrande maggioranza di essi, ha come protagonisti principali tutti gli elettrodomestici presenti nella totalità delle abitazioni degli italiani. Questi, come ben sapete, sono dispositivi molto energivori ed hanno un peso in bolletta stratosferico. Con questi escamotage, però, si può ottenere una buona dose di risparmio.

Purtroppo, però, non esistono solo le bollette della luce e quelle del gas. Ebbene sì, ci sono anche le fatturazioni per la fornitura idrica ed anch’esse sono diventate davvero assurde. Ma niente paura. Come nel caso di luce e gas, anche con le bollette dell’acqua c’è la possibilità di risparmiare mettendo in pratica dei trucchetti davvero fantastici. Ed in più, si potrà evitare uno spreco di acqua enorme.

Niente fatica, ma risultato garantito: i metodi per dimezzare consumi, spreco di acqua e soldi sborsati.

In Rey, più che di trucchetti, possiamo parlare di consigli circa le buone abitudini da mettere in atto. E si parte da quelle più semplici. Innanzitutto, non bisogna assolutamente lasciare i rubinetti aperti quando non servono, altrimenti l’acqua scorre ed il contatore corre. Così come quando ci si lava i denti. Meglio chiudere il rubinetto. Si risparmieranno circa 30 litri di acqua.

Ovviamente, bisognerà stare molto attenti alle perdite di acqua. Se c’è un danno, è meglio ripararlo. Si risparmia in bolletta, non si spreca acqua e non si finisce col dover fare dei lavori in casa che portano via tanti soldini. Meglio, poi, evitare di fare il bagno in vasca ed optare per la doccia. E le verdure e la frutta da lavare, meglio metterle in una bacinella piena di acqua che sotto l’acqua corrente.

Infine, spazio anche al riciclo di acqua. Si, perché l’acqua di cottura delle verdure può essere utilizzate per arricchire dei brodi, ma anche come fertilizzante naturale per le piante della vostra casa. Quella del condizionatore, poi, può essere utilizzata per l’igiene e la cura dei pavimenti. Infine, l’acqua di cottura della pasta potrete utilizzarla come rimedio allo sporco più tenace in lavastoviglie. Mettendo in atto questi trucchetti, riuscirete ad abbassare le vostre bollette dell’acqua anche del 50%!