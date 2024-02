LIDL che spasso: ecco come pensa al Carnevale e le feste dei più piccoli con gadget, costumi ed accessori per tute le tasche | Esperienze uniche

Febbraio è il mese dell’anno che, per tradizione, ha al suo interno una delle feste tanto attese dai bambini, ma anche dagli adulti!

Ovviamente, come avete potuto capire, parliamo del Carnevale. In giro ci sono sfilate dei carri allegorici, feste in maschera, feste di Carnevale all’interno di ristoranti e discoteche. E non mancano le feste in casa con giochi per i bambini e tante leccornie da gustare. E tutto questo Lidl lo sa. Sì, avete capito benissimo.

Ha messo su, all’interno del volantino attuale, un evento promozionale dedicato alle feste in casa. E’ qualcosa pensata per avere dei pomeriggi, delle serate in allegria e spensieratezza, divertenti ed anche per mangiare qualcosa di sfizioso. Sì, avete capito benissimo, si tratta di prodotti davvero fantastici e che hanno un costo davvero irrisorio.

Ma, ovviamente, Lidl è conosciuta proprio per questo. La qualità dei suoi prodotti non è in discussione e nemmeno il loro costo. Bisogna, però, fare molto presto ed approfittarne subito. Questo perché il volantino che contiene la promozione in questione ha una scadenza ed è anche molto vicina. C’é tempo soltanto fino al prossimo 11 febbraio!

Feste in maschera in casa? Ci pensa Lidl a renderle indimenticabili!

Ebbene sì, la grande catena di distribuzione tedesca, attiva nel settore discount, sta pensando proprio a tutto. E, dopo il fai da te ed il suo Bimby, ecco spuntare dei prodotti fantastici che accontenteranno grandi e piccini durante il Carnevale. E, ovviamente, questi prodotti, potranno essere utilizzati durante tutto l’anno, anche in estate.

Si sa, non è festa se non ci sono i popcorn. Ed ecco spuntare proprio la Macchina per popcorn Silvercrest. Può cuocere ben 60 grammi di popcorn in pochissimo tempo. pensate che in soli due minuti ne avrete così tanti da sfamare un intero battaglione di bambini. C’é il cucchiaio per misurare ed anche la ciotola per il burro fuso. Ha una potenza di 1200 watt ed il suo costo è di 14,99 euro.

E se i popcorn non possono mancare, c’é qualcos’altro che è insostituibile, ovvero lo zucchero filato. Lidl propone anche una macchinetta per realizzarlo con dieci bastoncini di bambù inclusi. Il suo costo è di 29,99 euro. Inoltre, troverete anche la padella per i pancake. La capienza massima è di 7 pancake da cuocere contemporaneamente.

Il prezzo? Beh, soltanto 12,99 euro. Infine, ecco la tostiera elettrica con piastre antiaderenti in alluminio. Ha una potenza massima di 750 watt ed è in grado di cuocere ben 2 toast grandi interi in contemporanea. Anche in questo caso il prezzo è qualcosa di molto, ma molto basso. E’ proposta in vendita, in offerta, a soli 12,99 euro!