Nell’App Store ora la vetta è di X: la scalata avvenuta in maniera frenetica è dovuta ai porno | Nessuno lo avrebbe mai immaginato

Qual è la causa dietro la recente popolarità di X, negli USA? La causa è molto più prosaica e semplice di quanto si possa immaginare.

Come mai X, un tempo nota come Twitter, sta spopolando sull’App Store degli Stati Uniti? E’ forse per la qualità della sua informazione? O per il fascino del suo istrionico leader, Elon Musk? Forse per l’informazione giornalistica permessa dalla viralità dei tweet o forse ancora la comicità di alcuni post? In realtà l’app è diventata popolare in una data ben precisa, il 9 febbraio, per tutt’altre ragioni.

Infatti l’app è stata scaricata, con numeri particolarmente rilevanti, per cause legate alla pornografia. Il cantante Drake ha infatti spopolato; tuttavia non per cause connesse alla sua abilità musicale. Circolava infatti un video, di carattere pornografico, con protagonista Drake stesso.

Il video era facilmente rinvenibile con l’hashtag #drakevideo; serviva però avere l’app di Twitter – pardon, X – installata. Da ciò l’incredibile catena di download, tutti alquanto impressionanti. la gente accorreva in massa a iscriversi a X, solo per vedere il video in questione.

Ma qual era il soggetto del video? Drake, vestito solo in parte, era impegnato a copulare con una donna; il tutto a bordo del suo personale jet privato. Un video pertanto hot, ‘sporco’ nel senso più sessuale del termine.

Non solo Drake, la storia di quegli imbarazzanti video su X

Non si tratta del primo caso, anche se in quest’occasione il riferimento è una video reale. Solitamente il materiale pornografico di eventuali celebrità presente su X, fonte di continui takedown, spam e ricerche forsennate, viene prodotto con l’intelligenza artificiale. Le attrici solitamente vengono ‘spogliate’ con l’IA, rese ignude in situazioni ‘hot’.

Come è ovvio simili azioni non sono mai consensuali; si tratta di gente che bazzica con la IA e, aggirando i suoi limiti imposti dall’etica e dalla morale, crea questi deepfake pericolosissimi. Il caso più famoso è stato delle immagini hot di Taylor Swift. La cantante ha immediatamente reagito e le foto sono state rimosse.

X ha poi sostenuto che si impegnerà maggiormente per avere un ambiente ‘a portata di utente umano’, intervenendo contro ogni deepfake a carattere sessuale e/o diffamatorio. Difficile che succeda realmente, specie considerando come dopo la presa di potere di Musk, X sia divenuto un luogo selvaggio, ben poco ospitale. Una landa attraversata da chatbot e pubblicità invasive, da tempo fuori controllo.