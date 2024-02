ILIAD non ci sta e sbaraglia la concorrenza: ora insieme al 5G fisso offre fino a 200 Giga di navigazione allo stesso prezzo | Condizione imbattibile

Iliad mostra i muscoli e lo fa con un’offerta davvero imperdibile che mira a sbaragliare definitivamente la concorrenza degli altri provider.

Dopo un periodo un po’ storto, dovuto alla concorrenza, ma anche al mancato matrimonio con Vodafone Italia, ecco che Iliad, il provider francese, da otto anni in Italia, va dritto oer la sua strada ed ha messo su un’offerta realmente imperdibile. E dovete sapere che non è rivolta solo agli utenti che sono già suoi clienti. Bensì, ha messo in campo questa promozione per fidelizzarne di ulteriori.

Si, avete capito benissimo. Gli utenti che hanno già sottoscritto una promozione con Iliad, avranno la possibilità di effettuare l’upgrade gratuito verso questa. Ma è soprattutto sui nuovi clienti che Iliad punta. Ed ovviamente la sua intenzione è quella di andare ad indebolire i suoi competitor principali che, ricordiamolo, hanno intentato diverse battaglia per scardinare il suo successo.

Nonostante ciò, però, nel nostro paese sono tantissimi gli utenti che l’hanno scelta come provider di servizi telefonici mobile. Pensate che sono più di dieci milioni. Arranca un po’ nel settore telefonia fissa, ma, in questo caso, i numeri sono in costante rialzo e si punta a superare quota 200 mila a breve. Il suo successo è legato, senza ombra di dubbio, ai bundle proposto ed ai costi bassissimi e senza brutte sorprese

Inoltre, come ben sapete, il punto forte di questo operatore telefonico è il fatto che i prezzi non aumenteranno mai. Ogni volta che si sottoscrive una promozione, il suo costo iniziale sarà per sempre. Ora, come abbiamo avuto modo di accennare in apertura, Iliad mostra i suoi muscoli, offrendo qualcosa di davvero straordinario. Offre, in questo periodo e per un tempo limitato, una promozione davvero allettante.

Iliad di nuovo al centro dell’Universo Mobile: le condizioni sono stratosferiche.

Ebbene sì, non crederete ai vostri occhi. Innanzitutto, vi diciamo che potrete attivare questa promozione direttamente online sul sito ufficiale del provider francese. Ma, potrete anche decidere di recarvi in uno dei tantissimi punti fisici presenti su tutto il territorio nazionale. Non fa alcuna differenza, dato che i costi sono sempre gli stessi.

Ma veniamo al dunque. Non si tratta di una promozione nuova, ma di una che viene riproposta. Parliamo di Iliad Flash 200. Chi la sottoscrive avrà a disposizione minuti ed SMS illimitati e, nel bundle, sono compresi ben 200 GB di traffico internet incluso con la tecnologia 5G. Si, avete capito benissimo. Certo, si potrà sfruttare tutta la potenza e la affidabilità di questa tecnologia in aree che sono ben coperte da essa.

Il costo mensile di questa promozione è fissato a soli 9,99 euro al mese. L’attivazione e la SIM hanno un costo di 9,99 euro. Quindi, all’atto della sottoscrizione di questa promozione, bisognerà sborsare 19,98 euro. Attenzione, però, perché come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, si tratta di un evento a tempo. Bisognerà sbrigarsi dato che tale evento promozionale scadrà alle ore 17 del prossimo 29 febbraio.