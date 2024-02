WhatsApp, ci risiamo: stavolta tutto vero, apparirà una terza spunta sulle App dei nostri dispositivi | Ecco da quando ed a cosa servirà

Si sta parlando di una nuova spinta su WhatsApp, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, da tantissimo tempo, ormai.

Le voci, poi, col tempo, sono diventate sempre meno insistenti, fino a prendersi totalmente, sovrastate da quelle relative alle nuove funzionalità. E non parliamo soltanto di quelle già arrivate in piattaforma, ma anche di quelle che sono ancora in fase di test all’interno delle versioni Beta dell’App. Ora, però, sono ritornate in auge e si stanno facendo sempre più insistenti, al punto da fare impazzire gli utenti che ne hanno avuto informazione.

Ma perché questa notizia ha destato tantissimo scalpore ponendosi sullo stesso piano, ad esempio, di quelle che sono le novità arrivate o in arrivo? Pensate che ha messo in secondo piano anche la notizia che riguardava il cambio di colorazione dell’applicazione che, come ben sapete, storicamente, è legata al colore verde. E, poi, di cose nuove da scoprire in piattaforma ce ne sono davvero tantissime.

E sono ancora tanti coloro i quali non hanno avuto la possibilità di visionarle tutte. Ed ecco che la nuova spunta in arrivo, sovrasta tutto, mette tutto in secondo piano come se questa sia la novità del momento di cui non se ne può fare proprio a meno. Sono tanti, poi, quelli che ne stanno scrivendo e, a volte, capita di imbattersi in vere e proprie supposizioni. Ma siamo sicuri di sapere realmente di cosa si tratta?

C’è un’enorme quantità di notizie che circola su di essa e, molto spesso, sono in contrasto tra di loro. Tutto ciò, porta soltanto confusione tra gli utenti. Si, perché si sta dicendo di tutto e di più circa questa novità di WhatsApp. Eppure, di tratta di qualcosa di molto, ma molto semplice che, se spiegata nel modo giusto, si darebbe la giusta luce.

Ecco la terza spunta di WhatsApp!

Si, si parla della terza, perché le prime due sono ampiamente conosciute da tutte e possiamo dire che siano anche quelle maggiormente controllate dagli utenti. A chi non è mai capitato di controllare se il proprio interlocutore avesse ricevuto il messaggio inviato ed anche se l’avesse letto. Ecco a cosa servono le spunte già presenti. Ma la terza di cui si sta parlando da un po’ di tempo? Che funzione avrà? E, soprattutto, quando la si potrà vedere in piattaforma?

In realtà, la prima cosa che c’è da sapere è che non si tratterà di una spunta come quelle conosciute. Bensì, quella che sta arrivando è un vero e proprio badge che andrà ad identificare, come cade già sulle piattaforme social di Meta, come Facebook ed Instagram, gli account verificati. Certo, potreste dire che già esiste qualcosa del genere su WhatsApp per gli account business.

Ma il colore della spunta è verde. Appena gli sviluppatori aggiorneranno la piattaforma, questa spunta diventerà blu. Si andrà, quindi, ad allineare la sua colorazione a quella presente sui social. In più, chi otterrà questo badge Metà Verified, avrà la possibilità di creare Canali Whatsapp già verificati che riporteranno, anch’essi, la stessa spunta blu.