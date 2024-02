Speciale Apple San Valentino: che sia per te o come regalo al partner te ne innamorerai subito | Prezzi shock e microrate fino a 48 mesi

Ci stiamo avvicinando a grandi passi a quello che è, per tradizione, il giorno in cui si celebra la festa di tutti gli innamorati, ovvero San Valentino.

Ed anche i grandi marchi e le grandi catene di supermercati e di distribuzione di prodotti tech lo sanno benissimo. In questo periodo, infatti, siamo letteralmente invasi da prodotti dolciari creati ad hoc, ma anche da eventi promozionali su prodotti tech che possono essere delle idee regalo per i propri partner. In realtà, posso o essere anche una coccola per sé stessi, per i tanti utenti che sono single.

Tra le tante offerte che ci sono in giro, c’è un o Speciale Apple San Valentino che farà girare la testa un poco a tutti. Si, perché i prezzi praticati sono veramente folli. Inoltre, si può decidere di pagare i propri acquisti in piccole e comode rate, iniziando a pagare dal prossimo mese di maggio. Ci sono tantissimi dispositivi facenti parte dell’enorme ecosistema della società di Cupertino.

Inoltre, ce la possibilità, per tutti, di scorporare il valore del proprio iPhone o del proprio Mac, dal prezzo del nuovo device acquistato. Si tratta di un’occasione imperdibile. Ovviamente, però, c’è sempre il limite temporale a dar fastidio, come al solito. Questo evento promozionale dura, infatti, soltanto fino al 14 di febbraio e, quindi, per approfittarne, bisogna assolutamente fare presto.

Speciale Apple San Valentino: da Unieuro gli innamorati potranno festeggiare alla grande!

Vi abbiamo già detto del pagamento rateizzato. E si potrà scegliere di pagare dividendo l’intero importo fino a 48 rate. E vi abbiamo anche accennato della possibilità di restituire il vostro iPhone o il vostro Mac e ottenere una valutazione.delkusato in modo da pagare meno il nuovo dispositivo. Ora, però, è il momento di vedere cosa Unieuro propone in promozione. Partiamo dagli AirTag che sono proposti, in acquisto singolo, a 39 euro, mentre la confezione da 4, costerà solo 129 euro.

Se siete alla ricerca di qualcosa per la casa, vi diciamo subito che ci sono gli HomePod Mini a 99 euro. A 69 euro, invece, è proposto il Portafoglio MagSafe. C’è, poi, un’intera pagina, denominata “Dal tuo cuore al suo polso” e che focalizza l’attenzione sugli Apple Watch Series 9. Sono tutti in offerta sia quelli GPS che quelli CELLULAR. Per quanto riguarda i primi, quelli con case da 41 mm costano 389, mentre quelli da 45 mm costano 419. I Cellular, invece, da 41 mm vengono proposti a 489, mentre quelli da 45 mm a 519.

Ovviamente, non manca l’Apple Watch Ultra 2 con case da 49 mm. Il suo costo è di 849 euro. Ed ora è arrivato il turno della nuova generazione di iPhone. Sono le versioni Pro e Pro Max ad essere in promozione ed i costi variano dai 1149 euro degli iPhone 15 Pro da 128GB ai 1349 euro degli iPhone 15 Pro Max da 256GB. Se, invece, propendete per gli iPad, ecco che salta fuori dal cilindro magico di Unieuro, l’iPad di nona generazione da 256GB WIFI con display Retina da 10,2”, chip A13 Bionic a 549 euro.

Infine, non possiamo assolutamente non menzionare due prodotti assurdi. I primi sono gli iMac 24” con Chip M3, 8 GB di RAM e 256GB di memoria interna a 1549 euro. I secondi, invece, sono i MacBook Pro con chip M3 da 14”, con 8 GB di RAM, ben 1 TB di memoria interna e display Liquido Retina XDR. Questi sono proposti in vendita a 1999 euro. Ma di prodotti in promozione ne troverete ancora tantissimi altri. C’è solo l’imbarazzo della scelta!