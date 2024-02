Apple Tv+: quest’anno sarà la rivoluzione della piattaforma, come mai avvenuto prima d’ora | Questi i contenuti appena presentati

Di solito, ogni inizio mese, diamo uno sguardo a quelli che sono i nuovi titoli in arrivo sulle varie piattaforme che offrono contenuti on demand.

Abbiamo spesso parlato, ad esempio, di Netflix, di Amazon Prime Video, Disney+ e Paramount+. Ma mai abbiamo avuto il piacere di raccontarvi ciò che Apple Tv+, la piattaforma della società di Cupertino che offre film, serie TV, spettacoli di intrattenimento agli utenti che sottoscrivono un abbonamento mensile o annuale a questa piattaforma. Si, come ben sapete, anche in questo caso, c’è bisogno di sottoscrivere un piano di abbonamento.

Stavolta, però, non vogliamo soffermarci solo al mese di febbraio. Abbiamo voluto proporvi una panoramica di tutto ciò che sarà il 2024 di Apple TV+. Saranno tantissimi i contenuti che arriveranno durante quest’anno. Spazieranno tra generi diversi e ce ne sarà per tutti i gusti, dalla commedia, all’avventura, ai film d’azione ai thriller, passando per il segmento fantascientifico che desta sempre molta, ma molta curiosità.

Ed in questa mini guida che, come al solito prepariamo in questi casi, troverete tutte le migliori proposte possibili, in modo che possiate farvi un’idea di ciò che vi prenderà più tempo sul divano durante le vostre maratone con popcorn, patatine e cioccolato calda. Vediamo, allora, cosa riempirà le vostre serate dedicate al totale relax dopo una intensa e stressante giornata lavorativa.

Apple TV+: la sua proposta per il 2024 fa strabuzzare gli occhi a tutti!

Con un video promozionale, Apple ha incantato tutti, ma proprio tutti. Ma vediamo subito quali sono i contenuti in arrivo. Ovviamente, i primi saranno in piattaforma già questo mese di febbraio. Il giorno di San Valentino arriverà una serie drammatica incentrata sulle vicende di stilisti del calibro di Dior, dalla seconda guerra mondiale sino al loro successo e alla loro rivoluzione nel settore della moda. Il suo titolo è The New Look.

Il 21 febbraio, invece, sarà la volta dell’anteprima assoluta a livello mondiale di una serie thriller: Constellation. Il protagonista è un astronauta che torna sulla Terra dopo una missione spaziale risultata una catastrofe. Si tratta di un viaggio alla ricerca dei pezzi mancanti del puzzle che è la sua vita. Nello stesso giorno, arriverà anche qualcosa per gli amanti del calcio ed in particolare di un protagonista assoluto nel panorama mondiale. Parliamo di Lionel Messi che racconterà le sue avventure e tutti potranno vedere quanto accaduto nella sua carriera.

La serie documentario si chiama: Il mondiale di Messi: l’apice di una carriera. Per gli amanti del genere Crime, ecco Manhut, una serie in sette episodi che arriverà il prossimo 15 marzo. Il mese di aprile, vedrà l’ingresso in piattaforma della seconda stagione della serie Loot. Ci saranno tanti nuovi episodi che terranno compagnia gli utenti fino alla fine del mese di maggio. Ne arriverà uno ogni settimana.

Otto episodi, invece, dal 5 aprile, andranno a comporre il quadro di una nuova serie drammatica dal titolo Sugar. Il primo maggio, poi, farà il suo debutto in piattaforma la terza stagione di Acapulco. In estate, invece, arriverà un’altra serie tanto attesa. Parliamo di Land of Women. La protagonista deve scappare da New York a causa delle attività illecite del marito che ha coinvolto anche la famiglia di lei. Così, insieme a sua madre e sua figlia, scappa in Spagna in un paesino da cui la madre era fuggita ben 50 anni prima. Questi sono solo alcuni dei titoli in arrivo fino alla prossima estate. Ma ce ne saranno sicuramente tantissimi altri da visionare.