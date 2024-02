VPN: ecco quando le Reti Private diventano illegali ed i casi di utilizzo | Violare la Legge è un confine molto sottile in questi casi

Sono tantissimi gli utenti in tutto il mondo, ed anche nel nostro paese, che si avvalgono dei servigi di una delle tante VPN, ovvero le reti virtuali.

Ma cosa fanno queste reti virtuali? Qual è il loro compito? E perché sempre più utenti le scelgono? Beh, possiamo dire che la risposta sia davvero molto, ma molto semplice e per spiegare il tutto, partiamo proprio dall’ultima domanda legittima che ci siamo posti e, quindi, dalle motivazioni che spingono gli utenti ad utilizzarle. Oggigiorno, c’è sempre più necessità di difendersi da attacchi informatici.

Questi ultimi sono all’ordine del giorno e sbucano fuori come funghi. E gli hacker si avvalgono dei più disparati strumenti. Pensiamo al phishing, allo smishing, ma anche alle tante applicazioni malevoli che, giorno dopo giorno, vengono scaricate ed installate dagli utenti sui propri smartphone. Insomma, il pericolo è dietro l’angolo e gli utenti lo sanno benissimo. Ed ecco che entrano in gioco loro, le VPN (Virtual Private Network).

Queste proteggono la navigazione degli utenti e la rendono praticamente inaccessibile a tutti, non solo ai tanti hacker di turno e non solo quando ci si ritrova collegati a reti Wi-Fi pubbliche o che sono in condivisione con altri utenti. Dovete sapere che tengono alla larga anche tutti quei siti web poco raccomandabili, dalle tinte losche, e riparano dai Governi ed anche dai provider dei servizi internet stessi.

Insomma, lavorano a largo raggio per dare protezione a tutti coloro che le scelgono nel quotidiano. Dovete sapere, però, che esiste un filo sottilissimo che separa l’utilizzo delle VPN in maniera legale e quello fuorilegge. Bisogna conoscere questo limite per avere ben chiare anche e soprattutto quelle che sono le possibili conseguenze a cui si andrebbe incontro.

Utilizzo delle VPN: ecco quando si rischia grosso.

Prima di scendere nei dettagli, però, c’è da chiarire una cosa. L’utilizzo di una Virtuale Private Network nel nostro Paese è completamente legale. Si, è consentito dalla Legge. E lo è anche in buona parte delle altre nazioni Europee, negli Stati Uniti d’America ed in Canada. Premesso ciò, quello che può fare sfociare gli utenti nella illegalità è il loro utilizzo, o meglio, lo scopo per le quali queste reti sono utilizzate

In parole povere, non si può utilizzare una VPN per commettere scopi illeciti o raggiungere obiettivi illegali. Una volta scoperti, gli utenti saranno perseguibili per Legge, secondo le normative vigenti in merito. Un esempio palese può essere quello dell’utilizzo di una rete del genere per bypassare quelle che sono le nuove regole riguardanti lo stop della condivisione delle password di Netflix.

Ma sarà ancora più grave, andare contro la Legge italiana che vuole debellare un fenomeno in forte e rapida espansione nell’ultimo periodo. Parliamo della pirateria streaming. Come ben sapete, dalla scorsa partita di campionato è in vigore il nuovo processo che va a chiudere, a spegnere tutti quei canali che, illegalmente, trasmettono le partite in streaming. Ovviamente, ci sono pene severe per chi “sgarra” e ce ne sono anche per tutti coloro che si avvalgono di una VPN per farlo!