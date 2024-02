Neuralink primo esperimento con gli Umani: ecco cos’è successo e chi è il misterioso candidato e di cosa soffriva | Creato il primo ciborg di Musk

Neuralink non è nuovo a chirurgie volte a impiantare chip nel cervello di esseri viventi. Scopriamo insieme i precedenti casi e cosa era andato (tragicamente) storto.

Risale allo scorso maggio 2023 l’autorizzazione, da parte delle autorità federali americane, nei confronti di Neuralink per procedere a impiantare un chip nel cervello di un uomo. Meno di dodici mesi sono passati e già il primo intervento chirurgico è stato realizzato, come ampiamente pubblicizzato da Musk su X, un tempo noto come Twitter.

il nuovo impianto per il cervello è stato soprannominato da Musk ‘Telepatia‘; però al di fuori di pochi dettagli non è noto cosa faccia o come si comporta. In effetti le notizie in generale latitano, sono decisamente poche. I test clinici, stando alle poche informazioni trapelate dal blog della compagnia Neuralink, vengono eseguiti tramite un robot che installa il chip in maniera (relativamente) poco invasiva per il soggetto.

Il chip, sempre secondo le dichiarazioni della compagnia, sulla quale è lecito nutrire qualche dubbio, permette di controllare a distanza il cellulare e il computer col puro pensiero; l’idea è di applicare il chip a coloro che hanno perso l’uso di braccia e game; insomma ai tetraplegici. L’esempio che ricorre è quanti (altri) progressi scientifici avrebbe garantito Stephen Hawking se avesse potuto scrivere sul computer o muoversi normalmente.

L’obiettivo è giungere ad un completo (e assoluto) transumanesimo; uomini potenziati, veri cyborg capaci di fronteggiare l’avanzata dell’intelligenza artificiale. Fantasie irrealistiche, allo stadio attuale; predominano invece i dubbi sull’etica di una simile tecnologia e la raggelante realtà degli esperimenti svolti sul cervello di giovani scimmie, per la maggior parte sottoposte poi a una pietosa eutanasia.

Le compagnie simili a Neuralink, i tanti esempi paralleli

la tecnologia di Neuralink non è, in realtà, nulla di nuovo; compagnie come Syncron, Precision Neuroscience e Paradromics hanno tutte lavorato in campi simili, portando anche a termine interventi sugli esseri umani. Inverse ricordava ad esempio che Syncron aveva avuto anch’essa, già nel 2021, l’autorizzazione dai federali statunitensi a procedere a un impianto di un chip in un cervello. Il soggetto, di nome Phillip O’ Keefe di Melbourne, in Australia, aveva poi scritto un tweet usando solo il proprio chip. Il giovane soffriva di una grave malattia neurodegenerativa.

Mantiene invece ancora il banco (degli imputati) la vicenda riguardante la sperimentazione sulle scimmie condotta da Neuralink. Le diverse investigazioni giornalistiche avevano evidenziato effetti collaterali preoccupanti come ictus, infezioni di funghi nell’area soggetta alla chirurgia, comportamento rabbiosi e/o di puro dolore, paralisi parziali, sanguinamenti dal cervello.

Musk a sua volta, aveva rassicurato che “nessuna scimmia è morta come un risultato di un impianto di Neuralink”. Affermazioni molto difficili da credere.