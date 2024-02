Droni senza patentino: ecco una new entry pronta a scalzare i potentissimi DJI grazie a prezzi irrisori | Potenti e per le tasche di tutti

Quale drone scegliere per le proprie attività? Non si tratta di opzioni facili, occorre mediare tra più possibilità, più alternative. Vediamo insieme alcune, senza esigenze di completezza.

Il drone ormai sembra essere una dotazione irrinunciabile di ogni esploratore urbano. Vedute dall’alto, riprese ardite, voli d’uccello, panorami spaccamascella; è di questo che si compongono le view dei grandi influencer di successo. Perchè dunque non acquistare un drone? Ebbene, nonostante la rapida discesa dei prezzi, sono tecnologie sofisticate e costose.

E’ inutile girarci attorno; usare un drone è un affare difficile, si tratta alla fine di tecnologie nate originariamente con specifiche militari, hardware di livello hardcore. Oggigiorno i droni dominano i cieli dell’Ucraina in guerra, si aggirano come falchi sopra la martoriata Gaza, inquietano l’Iran e il medio oriente. Li si usa per divertimento, ma nascono come apparecchi militari.

C’è però un’eccezione ed è il Drone Potensic ATOM SE. Dotato di telecamera 4k, dovrebbe essere ancora in offerta a 246,49 euro, anziché 289,99. Uno sconto del 15%, niente male no?

Il drone in questione è piuttosto leggero e maneggevole; senza però sacrificare la potenza dell’equipaggiamento. E’ possibile infatti ripiegarlo e portalo via, persino in tasca. L’autonomia di volo si aggira sui 62 minuti di volo, con due batterie ad alte prestazioni.

Tutte le caratteristiche tecniche del nuove drone ATOM SE

Ma non basta perchè il drone è anche capace di fare riprese video stabili ed evitare le vibrazioni grazie alla tecnologia – dal nome è tutto un programma – ShakeVanish. Una funzione estremamente utile onde fare video professionali.

E’ anche presente un GPS estremamente preciso, ottimo per farlo ritornare ‘a casa’ laddove fosse necessario. Ma non è tutto, perché il drone in questione è anche resistente ai venti di livello 5. Lo si può pertanto utilizzare in zone a medio rischio, come la montagna o il mare; confidando nei suoi potenti motori e nella capacità di ‘volare’ sui venti più forti, più burrascosi. Ricorda che rimane un ‘affarino’ dalle dimensioni davvero ridotte.

Per chi invece apprezza poter ‘smanettare’ tra le diverse funzioni disponibili, il drone presenta anche modalità di volo autonome come ‘seguimi’ e ‘ritorno automatico’; la stessa trasmissione FPV può arrivare a 4 km totali. In generale un buon drone per iniziare anche se, come sempre, si consiglia di rivolgersi a professionisti per avere una visuale d’insieme convincente e ‘totale’, al di là delle ciance dei giornali generalisti.